Lockheed Martin busca ampliar su cooperación con Marruecos en la industria de la defensa

El vicepresidente de Desarrollo Comercial Internacional de Lockheed Martin Aeronautics, Steve Sheehy, señaló que uno de los objetivos es identificar proveedores marroquíes que "cuentan con la experiencia necesaria para contribuir a los programas actuales y futuros", según una declaración incluida en un comunicado de la firma publicado este fin de semana.

"Desde hace más de 50 años, trabajamos junto a Marruecos para responder a sus necesidades en materia de defensa. (...) A medida que esta asociación se desarrolla, queremos que las empresas marroquíes desempeñen un papel cada vez mayor en nuestra cadena de suministro global", subrayó.

Lockheed Martin participará como patrocinador Platinum en el Marrakech Air Show, uno de los principales encuentros de la industria aeronáutica y aeroespacial en Marruecos, que se celebrará en esa ciudad sureña marroquí entre el 7 y 10 de este mes y contará con unos 200 expositores de más de una veintena de países, entre ellos firmas internacionales como Airbus, Boeing, Safran y Thales.

La compañía estadounidense expondrá un demostrador de cabina del caza F-35 y maquetas de sus aeronaves F-35A, F-16 y C-130J Super Hercules. También estarán presentes el avión de transporte militar C-130J de la Fuerza Aérea estadounidense y varios F-16 de las Fuerzas Reales del Aire de Marruecos.

Según explicó, la presencia del C-130J permitirá abordar el futuro de la flota marroquí de transporte aéreo táctico.

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La compañía estadounidense presentará además el misil Javelin, el sistema HIMARS y maquetas de los sistemas PAC-3 MSE y ER GMLRS, que, según la empresa, servirán de apoyo a los intercambios sobre capacidades aéreas, fuegos de precisión y defensa aérea y antimisiles.

La relación de Lockheed Martin con Marruecos se remonta a 1974 y abarca actualmente los F-16 y C-130, así como programas de mantenimiento y desarrollo industrial.

Desde 2022, la compañía participa -junto a Sabena Engineering y socios marroquíes- en el proyecto 'Maintenance Aéro Maroc (MAM)' que está construyendo en la localidad de Benslimane (al sur de Casablanca) un hangar de más de 8.000 metros cuadrados para el mantenimiento y modernización de los C-130, con una futura ampliación a los F-16.