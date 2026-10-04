Cordillera cambia el mapa: ANR, PLRA y movimientos se reparten las intendencias

En Caacupé, Víctor Zárate, del PLRA, se impuso sobre la candidatura colorada de Christian Bedoya por una diferencia cercana a los 2.000 votos durante las elecciones municipales 2026.

En San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz, del Partido Colorado, obtuvo 4.186 votos (48,57%), frente a Luis Aguilar, de la Alianza Unidos por San Bernardino, con 3.536 (41,03%).

En Arroyos y Esteros, Héctor Capdevila, del PLRA, logró 5.440 votos (49,62%), mientras que Lazarito Ovelar, del Partido Colorado, obtuvo 5.254 (47,92%).

En Atyrá, Rosa Correa, del Partido Colorado, consiguió 4.793 votos (50,45%), frente a Yves Tanis, del PLRA, con 4.433 (46,66%).

En 1° de Marzo, Milciades Aguayo, del PLRA, obtuvo 1.477 votos (50,84%), mientras que Rodrigo Samaniego, de la ANR, tuvo el 24,62%.

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En Valenzuela, Rodrigo Kirchhofer (Movimiento Todos por Valenzuela), obtuvo 2.178 votos (50,53%), frente a Manuel Fernández, del PLRA, con el 22,62%, y Luis Cantero, de la ANR, tuvo el 24,75%.

En Tobatí, Luis Osmar, del Partido Colorado, obtuvo 8.612 votos (65,16%), frente a 4.066 (30,76%) de Evangelista Noemí González Vera, del PLRA.

En Santa Elena, Carlos Mauricio Alfonso Galeano, del Partido Colorado, consiguió 2.056 votos (65,37%), frente a María Pabla Cáceres, del PLRA, que tuvo el 31,07% de votos.

En San José Obrero, Pablo Coronel, del PLRA, ganó por apenas un voto, con 1.125 votos (49,19%), frente a los 1.124 de Diego Martínez, del Partido Colorado.

En Piribebuy, Enmanuel Gini, del Partido Colorado, logró 9.017 votos (57,37%), frente a Héctor Bernal, del PLRA, quien tuvo el 40,36% de los votos.

En Nueva Colombia, Francisco Scholz, del Partido Colorado, fue electo con 1.872 votos (53,62%), frente a Cyntia Estigarribia, de la Alianza Joaju Tava Nueva Colombia, quien obtuvo 1.539 (44,08%).

En Mbocayaty del Yhaguy, Luis González, del PLRA, consiguió 1.354 votos (58,56%), frente a Fidel Oviedo, de la ANR, quien tuvo el 38,71% de votos.

En Loma Grande, Tío Zaca, del Partido Colorado, obtuvo 2.223 votos (54,70%), frente a José Vera, del PLRA, con 1.719 (42,30%).

En Juan de Mena, Yiyo Saldívar, del Partido Colorado, obtuvo 1.998 votos (50,10%), frente a Juanchi Mendoza, del PLRA, con 1.903 (47,72%).

En Itacurubí de la Cordillera, José Velázquez, del Partido Colorado, consiguió 3.541 votos (52,85%) ante Willian López, que tuvo 43,70% de votos.

En Isla Pucú, Stacy López, del PLRA, logró 2.187 votos (53,52%), frente a Jorge Chávez, del Partido Colorado, con 1.828 (44,74%).

En Eusebio Ayala, Víctor “Koskórito” Insaurralde, del Partido Colorado, obtuvo 4.891 votos (49,01%), mientras que Marco Ortellado, de la Alianza Eusebio Ayala en Alianza para Todos, consiguió 4.752 (47,62%). La diferencia fue de 139 votos.

En Emboscada, Cristian Bustos, del Partido Colorado, consiguió 4.856 votos (47,90%), frente a Cynthia Peña, del PLRA, con 4.076 (40,21%).

En Caraguatay, Patricio Ortega, del Partido Colorado, logró 3.771 votos (67,53%), frente a Nery Brítez, del PLRA, con 1.683 (30,14%).

En Altos, César Ferreira, del PLRA, consiguió 5.126 votos (61,51%), frente a Achi Irala, del Partido Colorado, con 2.922 (35,07%).

Entre los resultados más estrechos sobresalen San José Obrero, definido por apenas un voto; Eusebio Ayala, con una diferencia de 139 votos; y Arroyos y Esteros, donde la diferencia entre los dos principales candidatos fue de 186 votos.

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Lluvias y denuncias

La jornada en Caacupé estuvo además acompañada por lluvias desde tempranas horas, pese a lo cual se registró una importante concurrencia de electores. En la compañía Cabañas, en el Colegio Nacional Dr. Raúl Peña, se recibieron denuncias de presunta inducción al voto en la mesa 3, situación que generó reclamos durante el desarrollo de la votación.

Los cuestionamientos se sumaron a los inconvenientes registrados durante una jornada electoral marcada por la participación ciudadana y la disputa por la Intendencia de la capital departamental.

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