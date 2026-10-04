López Aliaga advierte que el jurado electoral prevaricará si le impide ser alcalde de Lima

López Aliaga, que ha sido denunciado por sus rivales de buscar una "reelección encubierta" para dirigir la Municipalidad de Lima, aseguró tras conocer los resultados que lo sitúan como virtual ganador que la ley está de su lado para volver a ocupar el sillón municipal de la capital peruana.

"Si el JNE va en contra de la ley, hay un delito que se llama prevaricato. La ley es muy clara. La Constitución establece lo siguiente: un alcalde no puede postular a una reelección. No establece que un alcalde no pueda postular a ser teniente alcalde (vicealcalde). Está prohibido postular, pero no está prohibido ser. Esa es la diferencia filosófica del tema", aseveró el candidato.

López Aliaga ganó las elecciones municipales a la Alcaldía de Lima de 2022 para el período 2023-2026, pero dimitió en 2025 para ser candidato presidencial, y aunque en esos comicios resultó elegido senador, también renunció a ello para tratar de regresar a dirigir la Municipalidad de Lima.

Al igual que 130 alcaldes de todo el país que buscan permanecer en el cargo, López Aliaga se presentó en estas elecciones como número dos de la lista de su partido Renovación Popular, a la vez que el candidato titular renunció para dejarle la vía libre a acceder al cargo de manera indirecta, mediante esa sucesión.

"El tema técnico es que la ley orgánica municipal establece que, en caso de que el alcalde fallezca o no se presente, o tenga una imposibilidad cualquiera, el que asume la alcaldía es el teniente alcalde", señaló el líder de Renovación Popular.

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López Aliaga argumentó que en los últimos doce años hay precedentes donde el JNE ha permitido que los alcaldes vuelvan al cargo de manera sucesiva a través de esa vía.

"Yo no he estado postulando a alcalde, he estado postulando a teniente alcalde", remarcó el empresario y político al enfatizar que se opondrá a que el JNE le impida ejercer nuevamente el cargo de alcalde.

"No creo que lo haga, y menos de legislar con nombre propio. Después de 12 años con cientos de casos (similares), sería variar un criterio con nombre propio. Eso es prevaricar con nombre propio. Es un agravante", apostilló.

López Aliaga ya había amenazado al presidente del JNE, Roberto Burneo, durante las elecciones presidenciales, al no ver atendidas sus denuncias de supuesto fraude, sin pruebas consistentes, que lanzó tras quedarse a pocos votos de pasar a la segunda vuelta.

A estos comicios regionales y municipales estaban convocados este domingo a las urnas más de 26,3 millones de electores para escoger a sus autoridades locales para el período 2027-2030, entre ellos a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.