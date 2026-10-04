Los Premios Ariel coronan a 'En el camino' y defienden el impulso del cine mexicano

El largometraje 'En el camino', que cuenta la historia de amor de dos traileros en la frontera de México y es la seleccionada para representar a México en los Óscar, obtuvo un total de seis galardones: Mejor película, Mejor actor, Mejor coactuación masculina, Mejor fotografía, Mejor revelación actoral y Mejor dirección.

Esta última categoría la compartió David Pablos, tras un empate, con el cineasta Pablo Pérez Lombardini, por 'La reserva', que también recibió el premio a Mejor ópera prima y Mejor música original al retratar las amenazas que sufren los defensores ambientales en el sur del país.

La segunda película que más galardones recibió fue 'Autos, mota y rocanrol', del cineasta José Manuel Cravioto, que se llevó todos los premios a los que optaba, entre los que se encontraban categorías como Mejor edición o Mejores efectos visuales, en esta última tuvo un empate con 'Un cuento de pescadores'.

‘Juana’, el debut como director del intérprete Daniel Giménez Cacho, alzó un Ariel por la actuación de Diana Sedano, quien no estuvo presente para recibir el premio, pero en un discurso pronunciado por la periodista Neldy San Martín alertó sobre la crisis de violencia que atraviesan los periodistas mexicanos.

"México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, la censura aparece de muchas formas, y el arte nos ayuda detener la mirada y a no dar las cosas por hecho", leyó San Martín.

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'Un poeta' (2025), del colombiano Simón Mesa Soto, se alzó con el galardón a Mejor Película Iberoamericana por delante de la española ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián 2025, ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, o ‘Belén’ de la argentina Dolores Fonzi.

En la categoría de Mejor Largometraje Documental triunfó 'La libertad de Fierro', del director Santiago Esteinou, que narra el asesinato de un taxista en El Paso, Texas, y que termina en una investigación negligente que culpa a César Fierro, un joven de la fronteriza Ciudad Juárez.

"Ojalá las autoridades estatales de Chihuahua (norte de México) y municipales de Ciudad Juárez puedan cumplir lo más rápido posible", denunció Esteinou.

La gala de este año conmemoró también el octogésimo aniversario de la AMACC, institución que destacó la importancia por devolver la atención del público a las producciones nacionales, pues, su director, Daniel Hidalgo, señaló que en 2025 "apenas el 5 % de asistencia a las salas correspondió al cine mexicano".

Hidalgo reconoció la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, promulgada el 22 de mayo de 2026, como "un paso importante", pero, aclaró, "ahora tenemos que trabajar juntos" para que eso se traduzca en mejores condiciones y espacios de exhibición de lo producido en el país.

Además, el directora de la AMACC mencionó que la inteligencia artificial está "cambiando nuestras herramientas, nuestros procesos y nuestros oficios", por lo que, agregó, es fundamental defender "la autoría, el consentimiento, la remuneración y la dignidad del trabajo" frente a este "nuevo escenario".

La premiación contó con un espectáculo musical de la cantante mexicana Rosy Arango y fue conducida por Elena del Río, Fernando Bonilla y Fabrizio Santini, los tres conocidos por su participación en la serie 'La oficina'.

La AMACC también entregó el Ariel de Oro a la actriz Rosita Arenas (Caracas, 1933) y al documentalista español Demetrio Bilbatúa (Galicia, 1935).

"Estoy muy emocionada con este Ariel de Oro en este momento de mi edad, ya voy de salida en la vida, entonces ha sido precioso", afirmó Arenas, de 93 años, tras recibir una calurosa ovación del público por su destacada trayectoria que la llevó a trabajar con el director Luis Buñuel en 'El bruto' (1953). EFE