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04 de octubre de 2026 a la - 22:45

Más de 57.000 personas visitaron la Feria Internacional del Libro de Quito 2026

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Quito, 4 oct (EFE).- Más de 57.000 personas visitaron la Feria Internacional del Libro (FIL) de Quito 2026 durante sus cinco días de programación, según confirmó este domingo la organización al cierre del encuentro.

Por EFE
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La feria, celebrada entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre en el Centro de Exposiciones de Quito, reunió a lectores, autores, editoriales, librerías y otros actores del sector cultural en más de 200 actividades.

Según la Cámara Ecuatoriana del Libro, más del 60 % de los asistentes fueron mujeres y un 3,4 % procedía de otras provincias del país.

La FIL Quito contó con más de 130 puestos, más de 60 propuestas infantiles, alrededor de 300 actores culturales y más de 50 autores que presentaron sus libros, además de la participación de 127 librerías y editoriales.

Entre los invitados internacionales figuraron Guillermo Arriaga, Andrés Neuman, Carmen Posadas, Marina Mammoliti, Flor Salvador, Ruperto Long y Powerpaola, junto con escritores, ilustradores y representantes del sector editorial ecuatoriano.

La programación incluyó además homenajes a figuras de la literatura ecuatoriana como Edgar Allan García, Jorge Enrique Adoum, Efraín Jara Idrovo y Javier Vásconez.