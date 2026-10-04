Más de 57.000 personas visitaron la Feria Internacional del Libro de Quito 2026

La feria, celebrada entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre en el Centro de Exposiciones de Quito, reunió a lectores, autores, editoriales, librerías y otros actores del sector cultural en más de 200 actividades.

Según la Cámara Ecuatoriana del Libro, más del 60 % de los asistentes fueron mujeres y un 3,4 % procedía de otras provincias del país.

La FIL Quito contó con más de 130 puestos, más de 60 propuestas infantiles, alrededor de 300 actores culturales y más de 50 autores que presentaron sus libros, además de la participación de 127 librerías y editoriales.

Entre los invitados internacionales figuraron Guillermo Arriaga, Andrés Neuman, Carmen Posadas, Marina Mammoliti, Flor Salvador, Ruperto Long y Powerpaola, junto con escritores, ilustradores y representantes del sector editorial ecuatoriano.

La programación incluyó además homenajes a figuras de la literatura ecuatoriana como Edgar Allan García, Jorge Enrique Adoum, Efraín Jara Idrovo y Javier Vásconez.