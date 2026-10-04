Merz llega en visita sorpresa a Kiev: "podéis seguir contando con nuestra ayuda"

"Hoy le diré al presidente (Volodímir) Zelenski: 'Podéis seguir contando con nuestra ayuda'", manifestó Merz a su llegada a la estación de trenes de Kiev, según un comunicado de la Cancillería Federal.

"Si no se para a Rusia, su máquina de guerra se dirigirá tarde o temprano contra nosotros", añadió el jefe del Gobierno alemán en un mensaje en el que puso de relieve la necesidad ucraniana de ayuda.

"Hoy he viajado a Kiev porque Ucrania necesita todo nuestro apoyo durante las próximas semanas", abundó el canciller, que aludió a la llegada del invierno en un país en guerra con Rusia y cuyas infraestructuras sufren especialmente los ataques rusos.

"Pronto comenzará el quinto invierno de guerra para la población. Rusia bombardea ciudades, viviendas y centrales térmicas. Los ucranianos no se dejan intimidar por el terror", indicó Merz, quien, según el diario Bild, también "tiene previsto prometer a Ucrania una nueva ayuda militar de gran envergadura".

"Nuestra colaboración no es una calle de sentido único. Las empresas alemanas y ucranianas desarrollan conjuntamente tecnologías que benefician a ambos países. Eso nos hace más seguros y más fuertes", manifestó Merz.

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El jefe del Gobierno alemán, que viaja junto a su ministra de Economía, Katherina Reiche, y una delegación con representantes de una decena de empresas de los sectores de la defensa y la energía, llegó a primera hora de este domingo a una capital ucraniana que sufre desde hace días intensos ataques rusos.

El viernes, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, llegó a calificar de "muy complicada" la situación en que se encuentra la capital ucraniana, que ha visto cómo infraestructuras clave, como los puentes de la ciudad, han pasado a figurar en la lista de objetivo de las fuerzas invasoras rusas.

El presidente ucraniano condenó el sábado que Rusia continúa "convirtiendo nuestra infraestructura y todo lo que sostenía la vida cotidiana en sus objetivos", con ataques dirigidos al Puente del Norte de Kiev, además de edificios residenciales, ferrocarriles e infraestructura energética de varias regiones ucranianas.

En este contexto, según recogió el diario Bild, "Alemania quiere sobre todo fortalecer las defensas ucranianas antidrones" y la producción de otros sistemas de largo alcance por lo que "se destinarán mil millones de euros procedentes de fondos presupuestarios ya aprobados".

El Gobierno alemán también apoyará en materia de logística energética a Ucrania en esta visita del canciller, pues "se han previsto otros 350 millones de euros para la reparación y reconstrucción de las centrales eléctricas destruidas", según Bild.

"Me alegro de estar aquí y me alegro de poder venir a hablar con mis socios en tiempos difíciles", dijo por su parte Reiche a su llegada a Kiev, según recogió NTV.

La visita de Merz de este domingo es la cuarta de un canciller alemán a Ucrania desde que comenzó la guerra de agresión rusa contra Ucrania en febrero de 2022.

En mayo de 2024, Merz visitó Kiev junto al presidente francés Emmanuel Macron, el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, y su homólogo polaco, Donald Tusk.

La de este domingo es la primera visita bilateral de Merz an Ucrania, y según el embajador de Ucrania en Alemania, Olkesí Makeiev, que formó parte del viaje de las autoridades germanas, el gesto del canciller es de especial importancia.

"Es una señal de apoyo. Lo necesitamos", dijo Makeiev en declaraciones a la televisión NTV, a la que mostró su confianza en que se ratifique en esta visita de Merz el "partenariado estratégico germano-ucraniano".