Merz viaja a Kiev en visita sorpresa para apoyar a Ucrania frente a Rusia

"Si no se para a Rusia, su máquina de guerra se dirigirá tarde o temprano contra nosotros", dijo Merz a su llegada a la estación de trenes de Kiev, recogió la edición digital del Bild, que apuntó que, en la capital ucraniana, "el canciller tiene previsto prometer a Ucrania una nueva ayuda militar de gran envergadura".

El jefe del Gobierno alemán, que viaja junto a su ministra de Economía, Katherina Reiche, y una delegación con representantes de una decena de empresas de los sectores de la defensa y la energía, llegó a primera hora de este domingo a una capital ucraniana que sufre desde hace días intensos ataques rusos.

El viernes, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, llegó a calificar de "muy complicada" la situación en que se encuentra la capital ucraniana, que ha visto cómo infraestructuras clave, como los puentes de la ciudad, han pasado a figurar en la lista de objetivo de las fuerzas invasoras rusas.

En este contexto, según recogió el diario Bild, "Alemania quiere sobre todo fortalecer las defensas ucranianas antidrones" y la producción de otros sistemas de largo alcance por lo que "se destinarán mil millones de euros procedentes de fondos presupuestarios ya aprobados".

El Gobierno alemán también apoyará en materia de logística energética a Ucrania en esta visita del canciller, pues "se han previsto otros 350 millones de euros para la reparación y reconstrucción de las centrales eléctricas destruidas", según Bild.