Netanyahu ordena una revisión exhaustiva de la seguridad para la aviación civil extranjera

"El primer ministro Benjamin Netanyahu ha pedido al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben Ezra, que designe a un examinador para llevar a cabo una revisión exhaustiva de todos los aspectos de seguridad relacionados con la aviación civil extranjera con destino a Israel", recoge el comunicado de su oficina.

Netanyahu se ha pronunciado después de que, a lo largo de la jornada, distintos medios israelíes publicaran informaciones apuntando a un control deficiente por parte de Transportes de los pilotos que guían aviones con destino a Israel, en el marco del intento de atentado fallido en el vuelo de Flydubai el miércoles.

La Radio del Ejército ('Galei Tzahal', en hebreo) israelí publicó en la mañana del domingo que Transportes había recibido advertencias de distintos organismos israelíes apuntando que su labor de control de los pilotos extranjeros era deficiente, la última en 2025.

También hoy el diario israelí Haaretz difundió que el director de Seguridad de Transportes, Avri Cohen, tiene un segundo trabajo, en el que ejerce como funcionario de seguridad para aerolíneas israelíes en un aeropuerto extranjero.

El Canal 12 de la televisión difundió el testimonio de una antigua trabajadora de aeropuerto israelí, que aseguró haber procesado a pilotos y miembros de tripulación con pasaportes de países "hostiles a Israel", refiriéndose a lugares como el Líbano o Siria.

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Las directrices de seguridad israelíes impiden que pilotos de estados con los que no mantiene relaciones diplomáticas, como Omán, del que tiene nacionalidad el copiloto que intentó estrellar el vuelo de Flydubai, puedan volar al país.