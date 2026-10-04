Operación en Ceuta culmina con el traslado de 1.100 migrantes de la playa del Trampolín

Así lo ha manifestado en esa red social Torres, responsable así mismo del mando único de la crisis en Ceuta, en la que ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ejército, traductores y a todas las entidades que han participado en el operativo -"que ha permitido el desalojo de gran parte de la playa del Trampolín"-, que se inició a primera hora de la mañana de este domingo y ha culminado a las 21.30 horas.

"Se ha hecho sin problemas de seguridad relevantes y con un orden exquisito", ha manifestado en un vídeo que acompaña en X Torres, que ha añadido que continúan trabajando para alcanzar cuanto antes la normalidad en la ciudad de Ceuta y que seguirán abriendo espacios para que ninguna persona pernocte en las calles.

La actuación policial en la playa del Trampolín de Ceuta provocó este domingo, así mismo, que casi 600 migrantes marroquíes optaran por volver voluntariamente a su país de origen al no querer pasar por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para su identificación.

Según informaron a EFE fuentes del operativo, el número de migrantes que regresaron a Marruecos fue aumentando de forma progresiva a lo largo de toda la jornada hasta el punto que se acercaron a los 600 a las 19.00 horas.

Esta elevada cantidad de personas que han optado por regresar a su país se produce ante el conocimiento de que no van a poder solicitar la protección internacional de asilo, por lo que optan por volver a Marruecos tras haber acumulado más de dos meses en la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todos estos migrantes se encontraban asentados en las tiendas de campaña y cabañas instaladas en la playa del Trampolín, la cual comenzó a ser desalojada este domingo por efectivos de la Policía Nacional.

Los migrantes fueron trasladados en autobuses hasta el CATE situado en las inmediaciones de la frontera del Tarajal para proceder a su filiación y posteriormente fueron llevados a unos de los recursos habilitados por el Gobierno.

Las personas que no quisieron acceder al CATE cruzaron la frontera en dirección a Marruecos.

Mientras, el Gobierno de Ceuta, a través del área de Medio Ambiente, procedía a la retirada de los residuos acumulados en la playa del Trampolín.

Los operarios cerca de las 20.00 horas habían retirado hasta 61 toneladas de residuos, según los datos facilitados a EFE por el Ejecutivo autonómico.