Peña dice que debe analizarse la derrota de su candidato en la capital de Paraguay

"Ha sido una gran jornada, creo que hay mucho para analizar", dijo Peña en referencia a los comicios en la capital, donde la opositora Soledad Nuñez, de la Alianza Juntos por Asunción, se erigió como virtual ganadora con 133.325 votos o 47,78 % de las simpatías después del escrutinio del 99,92 % de las mesas.

En tanto que Pérez, un reconocido dirigente deportivo y actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), obtuvo 128.301 votos o el 45,98 %.

Núñez destronaría de esta forma al coloradismo de la jefatura capitalina, actualmente bajo el mando de Luis Bello, quien asumió el cargo en agosto de 2025 tras la renuncia de su correligionario Óscar Rodríguez, en medio de una intervención administrativa que reveló "iliquidez" financiera de esa entidad.

Se convertiría, de confirmarse oficialmente su triunfo, en la octava intendenta capitalina y la segunda mujer en ese puesto, según el canal ABC TV.

Peña dijo que estos datos, difundidos por el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), son ajustados e invitan a "mesurar el momento".

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"En capital estamos hablando de 1, 1,5 % de diferencia (...), es una elección muy ajustada (...), nadie puede cantar una victoria rutilante ni una pérdida estrepitosa", añadió.

Asimismo, estimó, basado en números preliminares, que el Partido Colorado ganará unas 186 intendencias, una cifra superior a las 163 que obtuvo en los comicios de 2021.