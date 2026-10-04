Rusia advierte contra planes de bloquear su versión de Starlink

“Eso desencadenaría una guerra espacial a gran escala”, escribió Medvédev en Telegram.

El que fuera presidente de Rusia entre 2008 y 2012 reaccionó así a informaciones en los medios sobre una posible petición de Kiev a Washington para que imponga sanciones a los desarrolladores de los satélites Rassvet, conocidos como el Starlink ruso.

“Espero que los estadounidenses lo entiendan. Porque entonces sus satélites Starlink de órbita baja caerían como adornos de un árbol de Navidad marchito”, continuó Medvédev, conocido por sus declaraciones incendiarias.

Agregó que “el espacio es un lugar muy pequeño” donde “el respeto mutuo es esencial”.