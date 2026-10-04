Rusia ataca de nuevo con un dron el Puente Norte de Kiev

"Impacto en la carretera del Puente Norte. Los servicios de emergencia se dirigen al lugar de los hechos", indicó en su cuenta de Telegram el alcalde de Kiev, al tiempo que la agencia ucraniana Ukrinform precisó que esta infraestructura fue atacada por un dron ruso.

El medio Ukrainska Pravda señaló que en redes sociales circulan vídeos en los que se observa la detonación del artefacto explosivo ruso mientras cruzaban coches por el puente.

Ese puente también fue atacado por las fuerzas invasoras rusas el sábado.

El ataque de este domingo se produjo después de una noche en la que, según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia atacó con 135 drones de diferente tipo, de los cuales 125 fueron "destruidos o suprimidos".

Las defensas aéreas ucranianas señalaron que también destruyeron dos misiles de crucero, aunque no pudieron evitar impactos en cinco puntos del país.

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También hubo impactos por restos de drones destruidos en otros cinco puntos del país invadido por Rusia.