Mundo
04 de octubre de 2026 a la - 07:45

Rusia intensificará ataques en Ucrania en respuesta a palabras de Zelenski

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Moscú, 4 oct (EFE).- Las fuerzas armadas rusas intensificarán los ataques contra objetivos militares en Kiev y otras regiones de Ucrania tras el anuncio del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre el aumento de ataques contra refinerías rusas, anunció hoy el Ministerio de Defensa ruso.

Por EFE
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“Tras la declaración de Zelenski de hoy, se intensificarán los ataques de las fuerzas armadas rusas contra instalaciones militares y de la industria militar, así como contra la infraestructura relacionada con estas, en Kiev y otras regiones de Ucrania”, señala el parte castrense.

Según Defensa, el único culpable en esta situación es el líder ucraniano.

“Zelenski tiene plena responsabilidad personal y política por esto”, afirmó el departamento castrense.

El Ministerio de Defensa “recuerda que está lanzando ataques masivos contra Kiev y otras regiones ucranianas específicamente en respuesta a las acciones del líder del régimen de Kiev”, indica el comunicado.

Los militares rusos también acusaron a las fuerzas de Kiev de lanzar anoche “un ataque terrorista deliberado contra zonas residenciales de la ciudad de Bélgorod, donde no hay instalaciones militares”.

“Como resultado de este ataque, hubo civiles muertos y heridos, mientras edificios de apartamentos, viviendas particulares y vehículos privados sufrieron daños”, añadió Defensa.