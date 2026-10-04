“Tras la declaración de Zelenski de hoy, se intensificarán los ataques de las fuerzas armadas rusas contra instalaciones militares y de la industria militar, así como contra la infraestructura relacionada con estas, en Kiev y otras regiones de Ucrania”, señala el parte castrense.

Según Defensa, el único culpable en esta situación es el líder ucraniano.

“Zelenski tiene plena responsabilidad personal y política por esto”, afirmó el departamento castrense.

El Ministerio de Defensa “recuerda que está lanzando ataques masivos contra Kiev y otras regiones ucranianas específicamente en respuesta a las acciones del líder del régimen de Kiev”, indica el comunicado.

Los militares rusos también acusaron a las fuerzas de Kiev de lanzar anoche “un ataque terrorista deliberado contra zonas residenciales de la ciudad de Bélgorod, donde no hay instalaciones militares”.

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“Como resultado de este ataque, hubo civiles muertos y heridos, mientras edificios de apartamentos, viviendas particulares y vehículos privados sufrieron daños”, añadió Defensa.