Un muerto y una decena de heridos en el centro de Gaza por un bombardeo israelí a un coche

El fallecido es el director en la Franja de la organización humanitaria turca Asociación Deniz Feneri, Saqer al Qaisi, al que identificó el Hospital Mártires de Al Aqsa tras recibir su cuerpo.

Consultado por EFE, el Ejército de Israel aseguró que el ataque estaba dirigido contra un operativo del grupo islamista palestino Hamás, aunque no dio más detalles sobre si Al Qaisi era dicho objetivo o su posible vinculación a la organización.

Además, una niña de 6 años identificada como Suha Nasser falleció este domingo, víctima de las heridas sufridas por un tiroteo que afectó a su tienda de campaña hace dos semanas, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

En el norte de Gaza, en Beit Lahia, otras cuatro personas resultaron heridas en un ataque aéreo israelí, según el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza.

Las fuerzas armadas israelíes han matado a más de 1.400 personas en Gaza durante el supuesto alto el fuego, que entró en vigor en octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cifra acumulada desde el 7 de octubre de 2023 supera las 74.228, a raíz de una ofensiva israelí que comenzó como represalia por los ataques de las milicias gazatíes Israel, en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251.

A tres años del inicio de la ofensiva, numerosos organismos internacionales, dos organizaciones israelíes o una comisión independiente de la ONU han tildado los actos de Israel en Gaza como un "genocidio".