Una transexual se convierte en la diputada más votada en la historia de Brasil

Con casi el 99,87 % de las urnas escrutadas, la legisladora de 33 años tenía 1.596.472 votos, la segunda mayor votación a diputado federal por el estado de São Paulo, tan solo superada por Lucas Pavanato, elegido como representante del ultraderechista Partido Liberal (PL) con tres millones de votos.

Erica Hilton obtuvo casi tres veces más votos que la tercera diputada con mayor votación en el estado más poblado de Brasil, la también legisladora por el PSOL Samia Bomfim, reelegida con 583.107 sufragios.

La votación de la congresista que lidera las campañas a favor de los transexuales en Brasil obtuvo en las legislativas de este año casi una tercera parte más de votos que los conseguidos en 2018 por Joice Hasselmann, una aliada del entonces presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y que era hasta ahora la mujer con mayor votación a la Cámara de Diputados en Brasil.

La diputada transexual, además, multiplicó por seis la votación con la que fue elegida en 2022, cuando garantizó su primer mandato en la Cámara baja con 256.903 votos.

La legisladora se ha destacado en el Congreso no solo por sus iniciativas a favor de los y las transexuales, y de las mujeres, sino también contra el racismo y la intolerancia religiosa.

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La parlamentaria nacida en Franco da Rocha, uno de los municipios del área metropolitana de São Paulo, fue concejal por la mayor ciudad brasileña antes de llegar al Congreso.

En 2020 obtuvo un escaño en el Concejo de São Paulo con 50.508 votos, la mayor votación obtenida hasta entonces por una mujer en la disputa por un mandato como concejal municipal en Brasil.

En 2022 se convirtió en la primera mujer negra y transexual elegida como miembro de la Cámara de Diputados en Brasil y en marzo de 2026 se convirtió en la primera transexual en presidir la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer en la Cámara.

Actualmente lidera en el Congreso la campaña en favor de la iniciativa del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para reducir la jornada laboral a cuarenta horas en cinco días de la semana.