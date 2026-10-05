Acciones de Rockhopper caen con fuerza tras retirarse Halliburton de proyecto en Malvinas

El viernes, Halliburton -que facilita equipos y soporte operativo a las petroleras- anunció que ni ellos ni compañías subsidiarias que trabajan con ellos seguirán adelante "en actividades de exploración o producción en o alrededor de las islas Malvinas", y ello tras entrar en contacto con las autoridades argentinas, que les informaron de "nueva legislación civil y penal", en referencia a la explotación de recursos naturales en Malvinas sin contar con el permiso de Buenos Aires.

Rockhopper emitió hoy un comunicado asegurando que ellos sí siguen adelante con el proyecto, pero no ha sido suficiente para calmar a los inversores: en este momento sus acciones caen un 18,95 % y se cotizan a 48,75 libras, tras haber arrancado el día a 62 libras.

El comunicado de Rockhopper no menciona por su nombre a Halliburton pero dice que está en el proceso de reemplazar a dos contratistas que se retiraron, pero en todo caso la compañía "seguirá desarrollando el proyecto con pleno apoyo del Gobierno de las Islas Malvinas y el Gobierno del Reino Unido".

"En este punto, estimamos que no se esperan efectos materiales adversos en el proyecto", asegura, lo que no parecen compartir los inversores.

Además de las amenazas del presidente argentino, Javier Milei, de actuar legalemente contra las compañías que exploten recursos naturales en las Malvinas, su gobierno ha llevado el caso al arbitraje internacional: el pasado lunes dio un plazo de dos semanas para que se paralice el proyecto en Sea Lion, so pena de denunciar el caso ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).