Afganistán traslada conflicto con Pakistán al Formato de Moscú al rechazar declaración

"Al preparar la declaración final nos topamos con un problema, las diferencias entre nuestros colegas afganos y pakistaníes", comentó Zamir Kabúlov, emisario especial ruso en Afganistán, a la prensa local.

Los representantes del Gobierno talibán expresaron su desacuerdo con que "en el texto de este año se aluda demasiado a menudo a Afganistán en un contexto terrorista".

"Honestamente, esto nos sorprendió, ya que esas mismas palabras y expresiones estaban en el texto del año pasado. Pero, con todo, los afganos consideran que desde entonces las relaciones bilaterales han cambiado y este año dicho pasaje es inadmisible", señala.

Añadió: "Lo lamentamos. El Formato de Moscú continúa, pero éste no es un lugar para aclarar diferencias. Es una plaza para la organización de la coordinación de la cooperación regional". "El Formato de Moscú puede trabajar y vivir sin esa declaración conjunta", señaló.

Kabúlov subrayó que "Rusia está dispuesta a contribuir al cese de este conflicto por cualquier medio posible y aceptable, sea en solitario o con otro u otros países, con la condición de que ambas partes realicen esa solicitud".

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Destacó que de ello se habló esta mañana en la reunión entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, -cuyo país fue el primero a mediados de 2025 en reconocer al nuevo Gobierno afgano- y el jefe de la diplomacia talibán, Amir Khan Muttaqi.

Seguidamente, Lavrov llamó a ayudar al Gobierno talibán a combatir el terrorismo, aunque rechazó con ese fin el despliegue de tropas de la OTAN.

"Subrayo que responde a nuestros intereses contribuir a fortalecer el potencial antiterrorista de Kabul, ofreciéndole asistencia material, técnica y de expertos, y apoyando los contactos entre servicios secretos y fuerzas de seguridad", dijo Lavrov durante la VIII reunión de consultas del Formato de Moscú sobre Afganistán.

Recordó que las actuales autoridades afganas mantienen "una lucha incondicional contra el Estado Islámico y otros grupos terroristas".

"Han sido liquidados cientos de guerrilleros, se han abortado sonados atentados terroristas, incluido contra ciudadanos extranjeros y misiones diplomáticas", señaló, citado por las agencias locales.

La comunidad internacional llamó el pasado viernes a Afganistán y Pakistán a la moderación y al diálogo tras los bombardeos del Ejército pakistaní en las provincias afganas de Kunar (este) y Helmand (sur), que provocaron un día antes la muerte de diez civiles, la mayoría niños, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán

Mientras el Gobierno de Pakistán justificó la incursión afirmando haber abatido a 22 "terroristas" vinculados al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) en ataques "selectivos", el Gobierno de facto de los talibanes condenó la acción como un "crimen" y una "agresión".

Este episodio agravó la escalada de tensión entre ambos países vecinos, que se acusan mutuamente de permitir que grupos armados utilicen sus respectivos territorios para lanzar ofensivas transfronterizas.

Pakistán acusa desde hace años a Kabul de dar refugio al 'Fitna al Khwarij', mejor conocido como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mientras las autoridades talibanes niegan haber cedido su territorio para atacar a otros países.