Al menos 30 muertos en la RDC tras chocar dos barcos en el río Congo

Al menos 30 muertos en la RDC tras chocar dos barcos en el río Congo

Kinsasa, 5 oct (EFE).- Al menos 30 personas murieron tras un naufragio ocurrido la noche del domingo en el río Congo a la altura de la localidad de Ngombe-Lukolela, en la provincia de Ecuador, en el noroeste de la República Democrática del Congo (RDC), confirmaron este lunes a EFE las autoridades locales.