Argelia dicta las primeras sentencias de pena de muerte en el marco del tráfico de drogas

Las sentencias fueron dictadas contra tres personas presentes en la sala del tribunal penal de Argel y seis en rebeldía por "tráfico de cocaína por un total de 113 kilos y 225.030 de cápsulas de pregabalina.

Los nueve acusados fueron procesados por delitos de "importación, transporte, almacenamiento y posesión" de estupefacientes y psicotrópicos en el marco de "una organización criminal" con el objetivo de "atentar contra la seguridad nacional y alterar el orden y la seguridad pública".

Otros delitos "menores" fueron imputados a los acusados como "suplantación de identidad, inmigración ilegal y residencia ilegal" así como "blanqueo de capitales".

El pasado jueves, las autoridades argelinas se incautaron de dos millones de cápsulas de psicotrópicos y detuvieron a 11 personas en el marco de una investigación que duró "más de cuatro meses" y permitió desmantelar una "red transfronteriza" dedicada al tráfico ilegal de psicotrópicos entre las ciudades de Uargla, en el sur de Argelia, Argel, en el centro del país y Tetúan, en Marruecos.

El mismo día, los diputados de la Asamblea Popular Nacional (APN, Parlamento) aprobaron la modificación del Código Penal para la aplicación de la pena de muerte a los autores de "delitos de incendios" y "secuestro de menores.

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Para combatir el consumo de drogas, en particular en los entornos escolares, el país magrebí adoptó en julio de 2025 una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefacientes se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos.