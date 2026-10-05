Arrestan por posesión de droga a otro opositor ruso que convocó protesta contra el fraude

El tribunal de la localidad de Izhevsk dictó hoy dos meses de arresto contra Dmitri Morózov, al que encontraron 0,38 gramos de mefedrona, una droga sintética, según informa el diario Kommersant de la región de Udmurtia.

El fiscal añadió que "hay información" sobre su participación "en las actividades de una formación armada ucraniana".

Morózov es un conocido opositor en Udmurtia, 1.100 kilómetros al este de Moscú, donde intentó organizar recientemente un mitin para denunciar el fraude en favor del partido del Kremlin, Rusia Unida, que logró el mejor resultado de su historia en los comicios parlamentarios del 18 al 20 de septiembre.

Las autoridades locales le denegaron el permiso, tras lo que interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento de Izhevsk y se dirigió a la Administración presidencial.

La Justicia ordenó a las autoridades de la ciudad que estudiaran por segunda vez la solicitud remitida por el opositor.

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Hace una semana el conocido experto electoral Alexandr Kínev fue detenido y recibió una paliza, según la oposición, tras lo que fue acusado de tráfico de drogas, lo que podría costarle hasta 20 años de cárcel.

Kínev había denunciado el fraude en unas elecciones en las que Rusia Unida logró 349 de los 450 escaños de la cámara baja del Parlamento ruso, pese al hartazgo con la guerra, el déficit de combustible, los problemas económicos y el bloqueo de internet.

El domingo más de 60 personas fueron detenidas en Moscú en un acto organizado por los comunistas al protestar contra el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, y demandar la liberación de los presos políticos.

Los comunistas rusos pusieron la pasada semana en duda la mayoría constitucional lograda por el partido del Kremlin al denunciar en la Duma o cámara de diputados numerosas irregularidades relacionadas con el voto electrónico el hecho de que las parlamentarias y el propio escrutinio transcurrieran durante tres días.