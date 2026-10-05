A.Saudí, Turquía y Pakistán acuerdan activar su pacto de defensa contra los hutíes

Así lo indicaron en un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Exteriores saudí tras la reunión de emergencia en Riad del Comité de Estrategia Política y de Defensa de la Alianza de Defensa de La Meca, convocada para "abordar la evolución de la situación de seguridad y las amenazas a las que se enfrenta" el reino saudí.

"El Comité decidió proceder de inmediato a la implementación práctica de las obligaciones de defensa conjunta y adoptar las medidas necesarias para proporcionar las fuerzas y capacidades militares acordadas -y desplegarlas rápidamente en el reino-, de conformidad con los acuerdos aprobados y la legislación nacional de los Estados miembros", indicó la nota.

El comunicado, que no hizo referencia explícita a los hutíes que llevan semanas atacando a Arabia Saudí, aseguró que esta medida tiene como objetivo "mejorar la preparación, la integración militar y la capacidad colectiva para afrontar y contrarrestar las amenazas".

Además, reafirmaron que "la seguridad de cada Estado individual es parte integral de la seguridad colectiva de las tres naciones".

Subrayaron que "traducir el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca en medidas prácticas refrenda la credibilidad del compromiso de defensa conjunta, refuerza la eficacia de la disuasión y pone de relieve la unidad de los tres Estados y su determinación de defender su seguridad, soberanía e integridad territorial, de conformidad con las disposiciones del acuerdo".

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Los Estados miembros también condenaron "en los términos más enérgicos" el intento de los hutíes de atacar las ciudades sagradas de La Meca y Medina, así como los "continuos ataques dirigidos contra ciudades e instalaciones civiles y económicas dentro del reino".

En agosto, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, firmaron el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, un pacto que compromete a los tres Estados a considerar un ataque armado contra cualquiera de los firmantes como un ataque contra todos ellos.

Su firma se produjo en un contexto de escalada de ataques hutíes contra territorio saudí y de guerra en el Yemen, aunque en su momento presentaron el pacto como defensivo y disuasorio, no como una alianza creada exclusivamente contra los rebeldes.

No obstante, este nuevo anuncio llega después de que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente -respaldado desde 2014 por Arabia Saudí en su guerra contra los hutíes- anunciara una gran ofensiva para recuperar el territorio en manos de los insurgentes.

La reacción saudí fue de respaldo explícito, afirmando que seguiría prestando "pleno apoyo operativo" a las Fuerzas Armadas yemeníes y al Gobierno reconocido para poner fin al control hutí, restaurar el Estado y frenar la amenaza contra su territorio, sus instalaciones energéticas y la navegación en el sur del mar Rojo y Bab al Mandeb.

Los hutíes respondieron acusando a Arabia Saudí de encabezar en realidad la ofensiva y le exigieron asumir "plena responsabilidad" por las consecuencias, además de declarar "inseguro" el espacio aéreo saudí.