Banco mexicano coloca deuda por 530 millones de dólares para financiar a empresas

La institución detalló que colocó Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo, con clave NAFR 26-3, a un plazo de 3,3 años, con intereses pagaderos cada 28 días a una tasa variable referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo más 23 puntos base.

Precisó que la demanda alcanzó los 10.137 millones de pesos (unos 551 millones de dólares), equivalentes a 1,35 veces el monto objetivo inicial de 7.500 millones de pesos (cerca de 408 millones de dólares), lo que permitió elevar la colocación final a 9.750 millones de pesos (unos 530 millones de dólares).

La emisión cuenta con las máximas calificaciones crediticias en escala nacional: AAA (mex), otorgada por las calificadoras Fitch Ratings, y HR AAA, de HR Ratings.

Según Nafin, los recursos serán canalizados mediante crédito de segundo piso, garantías y financiamiento directo a mipymes y actividades consideradas estratégicas dentro del Plan México, la estrategia del Gobierno de Claudia Sheinbaum que busca fortalecer la producción nacional, las cadenas de valor y la inversión.

Esta es la tercera colocación de Nafin en el mercado local de deuda en lo que va de 2026, como parte de su estrategia para diversificar sus fuentes de financiamiento y mantener un perfil ordenado de vencimientos.

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Al cierre del primer semestre del año, la cartera de crédito de la institución alcanzó los 279.969 millones de pesos (unos 15.230 millones de dólares), un crecimiento interanual del 14,6 %.

Además, Nafin reportó un índice de capitalización del 18,8 %, frente al mínimo prudencial del 12 % señalado por la propia institución.

En el marco del Plan México, Nafin participa en programas dirigidos al fortalecimiento de proveedores nacionales, la integración de cadenas de valor y la inclusión financiera, entre ellos Financiamiento Plan México, Credicadenas Plan México, Mujeres Empresarias y Tu Primer Crédito.

En la colocación participaron como intermediarios las entidades financieras BBVA México, Invex Casa de Bolsa, Santander Casa de Bolsa y Scotiabank.