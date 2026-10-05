Boeing y Lockheed Martin acuerdan acelerar la producción de sistemas para misiles Patriot

El contrato busca acelerar la producción de estos componentes en el marco de un acuerdo previo con el Departamento de Defensa de EE.UU. para apoyar su Estrategia de Transformación de Adquisiciones y fortalecer el arsenal estadounidense, según un comunicado de Boeing.

La compañía destacó que estos sistemas permiten a los interceptores Patriot más avanzados identificar, rastrear y atacar amenazas sofisticadas, que van desde aeronaves hostiles hasta misiles hipersónicos, balísticos y de crucero.

"La inversión temprana y un enfoque constante en la calidad y la ejecución nos han posicionado para ofrecer sistemas de búsqueda a niveles sin precedentes a corto plazo, y estamos comprometidos a aprovechar este impulso", afirmó Steve Parker, presidente y director ejecutivo de Boeing Defense, Space & Security, en el comunicado.

Boeing indicó además que el aumento de la producción y la contratación de personal para apoyarla comenzaron a principios de este año, tras el anuncio del acuerdo marco, y se espera que generen cientos de puestos de trabajo directos e indirectos en el área de Huntsville, Alabama.