Mirá cómo serán los nuevos billetes del guaraní que circularán próximamente

En un hito histórico para la economía y la soberanía nacional, el Banco Central del Paraguay (BCP) llevó a cabo la presentación oficial de su nueva familia de billetes, un proyecto de renovación integral que no se realizaba de forma completa desde hace más de 60 años.

El lanzamiento se formalizó en un acto con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y autoridades nacionales, coincidiendo exactamente con el 83.° aniversario de la creación del guaraní como unidad monetaria nacional, instaurado el 5 de octubre de 1943.

Tras un cono monetario disperso que acumulaba emisiones de distintas generaciones hacia 2025, el nuevo diseño busca armonizar la identidad visual del país bajo tres pilares fundamentales: seguridad, accesibilidad e identidad.

En materia tecnológica, los nuevos billetes incorporan elementos de autenticación de última generación a nivel mundial, diseñados para facilitar su reconocimiento por parte de la ciudadanía y blindar a la moneda contra la falsificación.

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Asimismo, pensando en la inclusión y en responder a una demanda ciudadana histórica tras seis décadas, las denominaciones contarán nuevamente con dimensiones diferenciadas, cifras de mayor tamaño, contrastes definidos y marcas táctiles, facilitando su uso cotidiano para toda la población.

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El eje central de esta renovación radica en reflejar la riqueza y la identidad paraguaya a través de un relato visual unificado:

Los Anversos (Historia): Rinden homenaje a figuras y personajes vinculados a los distintos periodos de la historia oficial del país.

Los Reversos (Biodiversidad): Destacan la extraordinaria riqueza natural de Paraguay mediante la representación de seis ecorregiones clave tanto de la Región Oriental como Occidental: Alto Paraná, Amambay, Ñeembucú, Pantanal, Chaco Húmedo y Chaco Seco.

Patrimonio Cultural Inmaterial: Como gran novedad, los billetes incorporan ícono-representaciones de la cultura viva del país, destacando el arpa paraguaya, el poncho para’i de 60 listas, el ao po’i, el ñandutí y el tereré.

Detalles de Anversos y Reversos

Billete de 2.000 guaraníes

Anverso: Homenaje a los pueblos originarios de Paraguay, representando las raíces profundas de la identidad nacional. Reverso: Motivos inspirados en la biodiversidad y las ecorregiones del país, integrando elementos de la cultura tradicional.

Billete de 5.000 guaraníes

Anverso: Legado de las misiones, representado por la figura de San Roque González de Santa Cruz y Fray Juan de San Fernando (el primer mártir mestizo). Reverso: Expresiones de la naturaleza y ecorregiones combinadas con elementos culturales característicos.

Billete de 10.000 guaraníes

Anverso: Los padres de la patria, ilustrados con las efigies de José Gaspar Rodríguez de Francia y Carlos Antonio López. Reverso: Paisajes autóctonos vinculados a la riqueza natural de la fauna y flora nacional (Nota: este billete migra al sustrato de polímero/plástico para mayor durabilidad).

Billete de 20.000 guaraníes

Anverso: Héroes nacionales, representados por el Mariscal Francisco Solano López y el Mariscal José Félix Estigarribia. Reverso: Representación paisajística de las ecorregiones geográficas del Paraguay.

Billete de 50.000 guaraníes

Anverso: La educación y el rol fundamental de la mujer paraguaya, ilustradas a través de las maestras Celsa y Adela Speratti. Reverso: Enfoque en la biodiversidad ecorregional y símbolos del patrimonio inmaterial.

Billete de 100.000 guaraníes

Anverso: Homenaje al arte nacional y la cultura, inmortalizando a los máximos exponentes de la música paraguaya: Agustín Pío Barrios (Mangoré) y José Asunción Flores. Reverso: La cúspide del relato natural del país, reflejando ecorregiones emblemáticas.

Implementación gradual

El BCP aclaró que esta modernización mantiene las seis denominaciones actuales del cono monetario, sin implicar eliminación de ceros ni modificaciones en el valor de la moneda.

La introducción de los billetes será gradual y ordenada, permitiendo que la ciudadanía se familiarice paulatinamente con ellos mientras conviven con los medios de pago digitales e instantáneos, los cuales, lejos de suplantar al efectivo, reafirman su rol fundamental en la inclusión financiera, la accesibilidad universal y la soberanía nacional.