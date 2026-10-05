Bolsonaro le pide autorización al Supremo para recibir a su hijo Flávio tras los comicios

Al primogénito del líder ultraderechista le fue prohibido desde julio pasado visitar a su padre por un período de 90 días tras incumplir medidas cautelares impuestas al exmandatario.

La medida fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes después de que divulgara en internet una carta de su padre en apoyo a su candidatura presidencial, en momentos en que el ex jefe de Estado tenía prohibido participar directa o indirectamente en actividades políticas a través de las redes sociales.

Aunque el plazo se cumple el próximo domingo 11 de octubre, Jair Bolsonaro quiere encontrarse antes del fin de semana con su hijo, por lo que solicitó una autorización especial y de carácter "exclusivamente familiar", en caso de que el Supremo no le restablezca las visitas antes de los 90 días reglamentarios.

De acuerdo con los abogados del líder ultraderechista, "ya no se muestra necesaria la manutención de un régimen excepcionalmente restrictivo de visitas", pues sostienen que desde que se impuso la prohibición no se han producido nuevos episodios que justifiquen mantener las restricciones a las visitas familiares.

Los abogados argumentan además que el restablecimiento de las visitas permitiría a Bolsonaro "preservar una dimensión relevante de la convivencia personal y familiar durante el cumplimiento de la pena", sin afectar las demás medidas cautelares que siguen vigentes.

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La defensa de Bolsonaro presentó la solicitud un día después de que el primogénito del ex jefe de Estado avanzara al balotaje de las elecciones presidenciales tras obtener el 47 % de los votos en la primera vuelta frente al 45 % alcanzado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a la reelección.

El resultado sorprendió, pues los sondeos electorales ubicaban desde un comienzo en el primer lugar a Lula.

La segunda vuelta de las presidenciales en Brasil, los comicios más polarizados en la historia del país, se disputará el próximo 25 de octubre.