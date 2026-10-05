BTS será agasajado por la 'army' de Perú con espectáculo de drones y mensajes en parapente

BTS llegará por primera vez a Perú como parte de su gira 'Arirang' con tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se espera la asistencia cada día de más de 50.000 personas.

Para la noche del 8 de octubre está previsto un espectáculo de 150 drones sincronizados frente a la Costa Verde de Lima en honor a Jimin Park, uno de los integrantes del grupo musical, con motivo de su cumpleaños, que es el 13 de octubre, día en el que cumplirá 30 años.

Los drones formarán en el cielo de Lima diversas figuras en honor a la banda para darles su bienvenida a Perú, como el logotipo del grupo.

Este espectáculo de drones ha generado controversia con la 'army' de Chile, que ha acusado a sus pares de Perú de copiarles una idea que también están preparando para recibir a la banda surcoreana en Santiago de Chile, a donde BTS llegará después de su estancia en Lima.

Sin embargo, la 'army' peruana, que ha anunciado esta actividad como "el primer espectáculo de drones para BTS en Latioamérica", rechazó en un comunicado que hayan buscado replicar las ideas para sorprender antes de esta manera al cantante surcoreano.

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"No buscamos competir con ninguna 'fanbase' (fanáticada) de Perú, Chile o cualquier otro país, ni apropiarnos de proyectos o iniciativas ajenas. Creemos que cada comunidad tiene la libertad de desarrollar sus propios proyectos y que podemos acompañarnos desde la coordinación, el respeto y la difusión", indicó la comunidad peruana en un comunicado.

"Ahora que estamos tan cerca de este momento que esperamos durante tantos años, nuestro enfoque está en seguir construyendo, desarrollando proyectos y celebrando la llegada de BTS, no en alimentar controversias o divisiones", añadió.

A su vez, durante la tarde del mismo jueves 8 de octubre también habrá mensajes en parapente hacia Jimin y otros integrantes de BTS que se verán desde la misma Costa Verde, donde la banda estará alojada en uno de los hoteles situado en esa zona.

No obstante, en otro comunicado, la 'army' peruana ha exhortado a la fanaticada peruana a respetar la privacidad de BTS y no acudir en masa al aeropuerto a recibirles ni tampoco a los alrededores de su hotel, del que también han solicitado que no se filtre la información de su ubicación.

Las fanáticas de BTS también preparan distintas acciones durante los conciertos para sorprender al grupo y, especialmente, a Jimin, como ponerse máscaras inspiradas en la cultura peruana durante la canción 'Hooligan' y otros elementos tradicionales del país en el tema 'Idol', así como hacer una gran ola durante 'Swin' y activar luces rojas durante el tema 'Body to body'.

Al final de determinadas canciones el público peruano coreará 'BTS es clave y Perú lo sabe' y también exhibirán pancartas temáticas por cada uno de los tres conciertos.

En honor a Jimin, la 'army' peruana también llevarán elementos alusivos al cantante como 'uchiwas' (abanicos rígidos tradicionales) con su foto y corazones amarillos, además de cantarle feliz cumpleaños EFE