Canciller talibán asegura en Moscú que la guerra en Afganistán es cosa del pasado

"Afganistán ha pasado de una situación en la que la guerra prolongada y la inestabilidad generalizada podían generar preocupaciones de seguridad para la región y el mundo, a un estado de estabilidad, reconstrucción económica y mayor cooperación regional", dijo el ministro durante su intervención en el foro regional conocido como Formato de Moscú.

Aseguró que la seguridad "no se define únicamente en términos militares". "En el mundo moderno, la seguridad está directamente vinculada a la economía, el comercio, la energía, el agua, los alimentos, la información, la estabilidad social y la conectividad regional", recalcó.

El ministro talibán insistió en que su Gobierno ha acabado con la amenaza islamista, en referencia al Estado Islámico, y ha gestionado eficazmente la lucha contra el narcotráfico.

"Como resultado de las medidas adoptadas contra el cultivo de amapola y la producción de narcóticos en Afganistán, estas actividades se han reducido prácticamente a cero", aseveró.

Poco antes, el dirigente talibán se reunió en Moscú con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien llamó a ayudar a Kabul a combatir el terrorismo, aunque rechazó con ese fin el despliegue de tropas de la OTAN.

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"Subrayo que responde a nuestros intereses contribuir a fortalecer el potencial antiterrorista de Kabul, ofreciéndole asistencia material, técnica y de expertos, y apoyando los contactos entre servicios secretos y fuerzas de seguridad", dijo Lavrov durante la VIII reunión de consultas del Formato de Moscú sobre Afganistán.

Recordó que las actuales autoridades afganas mantienen "una lucha incondicional contra el Estado Islámico y otros grupos terroristas".

"Han sido liquidados cientos de guerrilleros, se han abortado sonados atentados terroristas, incluido contra ciudadanos extranjeros y misiones diplomáticas", señaló, citado por las agencias locales.

La comunidad internacional llamó el pasado viernes a Afganistán y Pakistán a la moderación y al diálogo tras los bombardeos del Ejército paquistaní en las provincias afganas de Kunar (este) y Helmand (sur), que provocaron un día antes la muerte de diez civiles, la mayoría niños, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán.

El ministro afgano aseguró hoy en Moscú que problemas existentes con Pakistán pueden resolverse mediante el diálogo y la diplomacia.

"Afganistán no desea que este asunto se convierta en un terreno de acusaciones mutuas", afirmó.

No obstante, las diferencias entre Kabul e Islamabad impidieron este lunes aprobar el documento final tras las consultas del Formato de Moscú.