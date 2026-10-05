Candidato derechista Allison asegura que peleará en mesa para ganar la alcaldía de Lima

En declaraciones a la prensa, el postulante del partido Avanza País dijo que "hay mucha acta impugnada", especialmente en el distrito de Ate, aunque aclaró que no está denunciando irregularidades en las elecciones municipales y regionales de Perú celebradas el domingo.

"No estoy denunciando irregularidades. Hay que ser buen demócrata, somos respetuosos de lo que la gente ha decidido", expresó Allison, al tiempo que descartó que su partido vaya a presentar un nuevo recurso impugnatorio.

El candidato lamentó que el conteo rápido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) haya demorado "mucho", en el cual se confirmó la estrecha diferencia de votos entre los dos primeros, y que ahora "el panorama ha cambiado, evidentemente".

En ese sentido, el también exalcalde municipal de Magdalena del Mar subrayó que ahora "hay que pelear en mesa para ganar y luego de eso, respetaré su estilo", en alusión a las expresiones altisonantes que el exburgomaestre de Lima López Aliaga ha tenido con sus rivales electorales.

Sin embargo, Allison aseguró que le daría su apoyo a López Aliaga, "sin aceptar ningún trabajo ni pago", en el caso de que el cómputo final le dé la victoria al candidato de Renovación Popular.

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El candidato de Avanza País subrayó que ha sido "el alcalde con más experiencia", entre todos los candidatos a la municipalidad de Lima, y que la diferencia con sus rivales es que "nosotros hemos chambeado (trabajado) caminando" por la ciudad.

"Mi campaña se ha basado en propuestas, manejo de dinero municipal, obras, y especialmente seguridad ciudadana. Bajo ningún concepto he estado viendo la vida personal de nadie", expresó Allison a los periodistas que lo esperaban en los exteriores de su domicilio.

Una proyección de resultados de la encuestadora privada Datum, realizada con una muestra de actas oficiales, dio a López Aliaga (Renovación Popular) el primer lugar con 27,6 % de votos válidos frente al 26,7 % de Allison, un estrecho margen que está dentro del margen de error, que es del 1 %.

Luego, el escrutinio oficial de la ONPE arrojó con el 92,6 % de actas contabilizadas un 27,7 % para López Aliaga y un 26,8 % para Allison, con una diferencia de 44.800 votos entre ambos.

La elección a la alcaldía de la capital peruana ha estado desde un inicio envuelta en polémica ante la pretensión de López Aliaga de buscar un nuevo mandato consecutivo que prohíbe la Constitución.