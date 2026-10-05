Candidato oficialista reconoce triunfo de la oposición en la alcaldía de capital paraguaya

"Hay que reconocer que Soledad ganó. Fue muy ajustada la victoria, pero ganó", dijo Pérez, actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en declaraciones a la radio 780 AM.

El domingo, tras conocerse los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que dan a Núñez el triunfo en las urnas, Pérez se abstuvo de validar esas cifras e indicó que aguardarían la revisión de las actas de voto.

"En base a que los números son superajustados, vamos a esperar el juzgamiento de las actas", declaró Pérez a periodistas la víspera, y aseguró que su equipo se concentraría este lunes en esa labor.

Núñez, arropada por una alianza de 16 partidos opositores, ganó por un estrecho margen al acumular el 47,78 % de apoyos (133.325 votos) con un 99,92 % de las mesas escrutadas, según el TREP.

De esta forma, destronó al coloradismo de la municipalidad capitalina, actualmente bajo el mando de Luis Bello, quien asumió el cargo en agosto de 2025 tras la renuncia de su correligionario Óscar Rodríguez, en medio de una intervención administrativa que reveló "iliquidez" financiera de esa entidad.

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No obstante, el Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR) mantuvo la mayoría en la Junta Municipal de Asunción con 15 escaños, mientras que la oposición obtuvo 9 bancas.

En Asunción, la participación ascendía, con el 99,92% de las mesas escrutadas, a un 61,75 % frente al 59,65 % de las municipales de 2021, mientras que el voto en blanco sumó 6.652 frente a los 5.069 de hace cinco años.