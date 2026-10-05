Centros antiébola en Kivu del Norte (RDC) están cerca de su capacidad máxima, alerta MSF

Según un comunicado de la organización, Kivu del Norte concentraba el 24 % de los nuevos casos a finales de agosto, por lo que MSF mostró su preocupación ante "esta rápida propagación" de infecciones.

"Desde hace varias semanas, nuestra capacidad está al límite. Debido a la falta de espacio, con frecuencia tenemos que trasladar a pacientes confirmados a otros centros, a pesar del importante riesgo de transmisión a la comunidad", declaró la jefa del Centro de Tratamiento del Ébola (CTE) de MSF en la ciudad de Butembo, Stéphanie Hoffmann.

Además, expuso que la calidad de la atención disponible en algunos centros "no siempre cumple con los estándares necesarios" para el manejo de esta enfermedad.

Hoffmann insistió en que la provincia se ve cada vez más afectada por el virus, al mismo tiempo que la capacidad de tratamiento se encuentra limitada.

"En esta epidemia, somos como bomberos que se enfrentan a un megaincendio, con múltiples brotes simultáneos de intensidad y distancia variables entre sí", lamentó.

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La responsable del CTE de Butembo también dijo que es "imposible" contener esta crisis mientras se sigan multiplicando los brotes en la provincia.

"Butembo registró una ligera disminución la semana pasada, mientras que Beni está experimentando un fuerte aumento, pero la situación puede cambiar en cualquier momento. Solo podemos temer un empeoramiento de la situación en las próximas semanas", agregó Hoffmann.

La epidemia declarada el pasado 15 de mayo en el este congoleño ya ha dejado 8.442 casos y 4.080 muertos confirmados, según el último balance del Instituto Nacional de Salud Pública congoleño (INSP), con datos actualizados al 2 de octubre.

La tasa de letalidad global de la epidemia se sitúa en el 48,3 %, y la tasa de rastreo de contactos es del 73,1 %.

Un total de 2.213 pacientes se han recuperado, mientras que 846 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

La epidemia afecta a 64 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, aunque aún está lejos del más grave registrado hasta ahora, que causó 28.000 contagios y unos 11.000 muertos en África occidental entre 2014 y 2016.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.