Cinco muertos y más de cincuenta heridos en un ataque aéreo ruso contra Járkov

Cinco muertos y más de cincuenta heridos en un ataque aéreo ruso contra Járkov

Kiev, 5 oct (EFE).- Al menos cinco personas han muerto y más de cincuenta han resultado heridas en un ataque ruso con bombas aéreas contra la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, informó el Servicio de Emergencias de Ucrania y el alcalde de la urbe, Igor Térejov.