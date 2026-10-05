Cinco muertos y más de cincuenta heridos en un ataque aéreo ruso contra Járkov

"En el distrito de Slobidski han resultado dañadas viviendas, empresas civiles y coches. Se ha producido un incendio masivo", recoge el balance publicado por el Servicio de Emergencias de Ucrania.
El alcalde de la ciudad había informado en un primer momento de tres muertes, pero el balance se ha incrementado posteriormente al encontrar los rescatistas otros dos cuerpos sin vida bajo los escombros de uno de los edificios dañados.
Térejov ha explicado que los rusos atacaron el distrito de Slobidski a plena luz del día con "al menos tres bombas aéreas".