Clero Episcopal expresa "insatisfacción" por la crisis en Cuba y apoya a Anna Bensi

"Vivimos tiempos dolorosos: La migración masiva desgarra familias y vacía comunidades; los elevados precios de los productos básicos hacen imposible la vida cotidiana y la creciente desigualdad entre los cubanos contradice la dignidad que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos", declara la Iglesia Episcopal cubana en una carta pastoral divulgada en su sitio web en las redes sociales.

La carta suscrita por el obispo Ángel Rivera Rodríguez, y 21 clérigos de la Diócesis de Cuba, manifiesta que "no son estas realidades abstractas, sino que se materializan en la falta de pan en la mesa, en los enfermos sin tratamiento, en las nuevas generaciones sin educación y en las madres sin esperanzas".

"Sentimos profunda insatisfacción ante las escaseces que agobian a nuestro pueblo: el hambre, la carencia de medicamentos, los insoportables apagones, la falta de agua, el deterioro casi completo de los sistemas de salud y educación", sostiene el mensaje dirigido a la Iglesia y al pueblo de Cuba.

Asimismo señala "el esfuerzo titánico de médicos y maestros que procuran responder a su vocación, en medio de tales circunstancias".

Los prelados también refirieron que se unen a denominaciones e instituciones cristianas que han manifestado su "apoyo" a la creadora de contenido y activista Anna Sofía Benítez, quien se identifica en redes sociales como Anna Bensi, y su madre Caridad Silvente, tras el juicio celebrado el viernes pasado en el que ambas fueron sentenciadas a dos años de limitación de libertad.

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La acusación que las llevó al juicio fue el haber grabado y difundido el vídeo de un agente de policía que llegó a su vivienda en marzo pasado para entregar una citación dirigida a Silvente.

Al respecto el clero episcopal manifestó "frustración y dolor ante el uso de la violencia, la intimidación y el acoso, por parte de las fuerzas policiales, contra los que deciden alzar su voz y exigir sus derechos, máxime, cuando dicho derecho de expresión está amparado en la Constitución de nuestra República".

Además los clérigos dijeron que su reflexión "sin intención de confrontación sino de diálogo" es un "llamado de atención a las autoridades e instancias de gobierno cubanas para que "escuchen el clamor" del pueblo, "al que están llamados a servir y proteger y no a continuar pidiendo más sacrificios".

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis económica desde hace seis años por motivos internos y externos, situación que se ha agravado a partir de enero por el cerco petrolero aplicado de Estados Unidos contra la isla, al que ha sumado sanciones de "máxima presión" con el fin de lograr cambios políticos y económicos.