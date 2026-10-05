Con el 100 % escrutado, Flávio Bolsonaro logró el 47,03 % de los votos y Lula, el 45,16 %

Ambos candidatos disputarán la jefatura del Estado en segunda vuelta, el próximo 25 de octubre.

El Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que arbitra los procesos electorales en el país, terminó el recuento de todas las mesas de votación y consolidó los datos durante la madrugada de este lunes.

Flávio Bolsonaro, senador de 45 años y abanderado del Partido Liberal (PL), sumó 56.104.503 de sufragios, superando la cifra que alcanzó su padre en 2018 y en 2022.

Lula, histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), tuvo 2,2 millones menos de apoyos, obteniendo 53.879.538, de acuerdo con el recuento oficial.

En un ambiente extremadamente polarizado, ninguno de los otros diez aspirantes a la Presidencia brasileña llegó al 3 %.

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El que más cerca se quedó fue el escritor de libros de autoayuda y psiquiatra Augusto Cury, con un 2,89 %.

Por detrás se situaron el agitador ultra Renan Santos (2,24 %), el exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado (2,18 %) y el exgobernador liberal de Minas Gerais Romeu Zema (0,27 %).

Cury y Santos, que juntos suman 6,1 millones de votos, anunciaron que no respaldarán a ninguno de los candidatos en la segunda vuelta.

Caiado afirmó que consultará con la cúpula de su formación, el centroderechista Partido Social Democrático (PSD), mientras que Zema dejó claro que votará contra Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años.

En un país donde el voto es obligatorio, la abstención llegó al 21,08 %, uno de los índices más altos de las últimas décadas.

El porcentaje de votos nulos rozó el 3 % y el de blancos fue del 1,84 %.

Cerca de 160 millones de brasileños estaban llamados a las urnas el domingo para elegir la fórmula presidencial, además de a los gobernadores de los 27 estados brasileños, los 513 diputados federales y dos tercios del Senado, así como para renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales.

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Flávio Bolsonaro (PL) 56.104.503 47,03 %

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 53.879.538 45,16 %

Augusto Cury (Avante) 3.448.569 2,89 %

Renan Santos (Misión) 2.675.887 2,24 %

Ronaldo Caiado (PSD) 2.605.148 2,18 %

Romeu Zema (Nuevo) 326.488 0,27 %

Votos válidos 119.300.788 95,23 %

Votos blancos 2.300.798 1,84 %

Votos nulos 3.674.249 2,93 %

Total escrutado 125.275.835 100,00 %

Abstención 33.469.244 21,08 %

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