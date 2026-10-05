Condenan en EEUU a 7 años de cárcel a miembro de Los Chapitos por tráfico de fentanilo

La sentencia fue impuesta el pasado 29 de septiembre por la jueza Katherine Polk Failla, del Distrito Sur de Nueva York, y quedó registrada el 2 de octubre en las actas judiciales.

El tribunal también le impuso cuatro años de libertad supervisada y una multa de 100 dólares. Todos los demás cargos que permanecían abiertos fueron desestimados a petición del Gobierno estadounidense.

La jueza indicó además que pretende que se descuente de la condena el tiempo que Félix Gutiérrez lleva detenido desde su arresto en Colombia el 16 de marzo de 2023.

Félix Gutiérrez fue detenido en Bogotá junto con Silvano Francisco Mariano, alias 'El Rayo', después de que ambos llegaran a Colombia en un vuelo procedente de México.

Las autoridades estadounidenses los vinculaban con las operaciones de Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa asociada a los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

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El Departamento de Justicia estadounidense anunció en abril de 2023 cargos contra 28 personas a las que acusó de formar parte de una amplia red dedicada al tráfico de fentanilo y otras drogas.

Según la acusación, Félix Gutiérrez y Mariano gestionaban laboratorios clandestinos utilizados para producir fentanilo y participaron en operaciones para distribuirlo.

Las autoridades estadounidenses también señalaron que Los Chapitos utilizaban precursores químicos adquiridos a proveedores de China para fabricar fentanilo en México.

Félix Gutiérrez permaneció detenido desde su captura en Colombia y en enero de 2026 se declaró culpable de conspirar para importar al menos 40 gramos de fentanilo a Estados Unidos.