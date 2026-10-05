Derriban un árbol centenario en Arizona para construir el muro fronterizo pese a protestas

El álamo, conocido como ‘el árbol de la abuela’, era el último ejemplar que quedaba en pie de cuatro centenarios árboles que bordeaban una propiedad privada a lo largo de Border Road, un camino de tierra que recorre la frontera en la histórica zona de Lochiel.

Agentes de la Patrulla Fronteriza desplegaron un operativo esta mañana para desalojar a los ambientalistas que cuidaban el árbol desde hacía 70 días, después que tres fueran talados.

Varios de los manifestantes fueron detenidos, según informó el medio Arizona Luminaria.

La congresista demócrata Adelita Grijalva denunció que algunos de los ambientalistas resultaron heridos en el operativo en el que el árbol fue arrancado de raíz.

“Así es como se ve la militarización de nuestras zonas fronterizas; y todo se debe a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene más dinero de los contribuyentes del que sabe gestionar y lo está malgastando en un segundo muro fronterizo imprudente e inútil”, dijo la legisladora en un comunicado.

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La semana pasada, el Servicio Forestal de EE. UU. anunció cierres y restricciones de acceso durante más de dos años en varias zonas de Arizona debido a las obras de construcción del muro fronterizo con México.

El cierre se extenderá hasta el 20 de enero de 2029, según un comunicado de la agencia que citó la "salud y la seguridad pública" como motivos de la decisión.

Grijalva ya había rechazado los cierres ordenados advirtiendo que los cierres obstaculizarían la veeduría ciudadana.

La legisladora recordó que no es la primera vez que se profana un sitio sagrado o se afecta el medioambiente debido a la construcción del muro.

En mayo pasado un contratista del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dañó un sitio arqueológico de 1.000 años de antigüedad conocido como Las Playas Intaglio, también en Arizona, durante la construcción el muro fronterizo en territorio de la Nación Tohono O’odha.

“Las administraciones van y vienen, pero lamentablemente el daño que la administración Trump está causando a nuestras irremplazables zonas fronterizas no puede revertirse simplemente”, consideró la congresista.