Detienen a nueve personas en México en operativos contra el robo a transportistas

Los operativos se realizaron en el municipio de San Luis Potosí tras investigaciones que permitieron identificar patrones de operación, rutas de traslado e inmuebles presuntamente utilizados para resguardar mercancía robada, según un comunicado de la dependencia.

Con los datos recabados, un juez autorizó dos órdenes de cateo ejecutadas por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal.

En uno de los inmuebles fueron detenidas nueve personas, entre ellas un hombre identificado por las autoridades como presunto líder de una facción delictiva con presencia en la región.

Además, los agentes aseguraron siete armas cortas y largas, 19 cargadores, 488 cartuchos, 72 inhibidores de señal portátiles y más de 1.500 antenas para estos dispositivos, empleados para interferir comunicaciones y sistemas de geolocalización.

También localizaron dos tractocamiones, un camión tipo chasis, dos cajas secas, cinco montacargas, baterías para vehículos y dispositivos electrónicos.

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En un segundo inmueble incautaron otros 30 inhibidores y 359 antenas, un arma larga, tres cargadores, 14 cartuchos, seis montacargas, diez vehículos, más de 100 autopartes y 297 tarimas con mercancía robada.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que los operativos buscan reducir los asaltos a transportistas y reforzar la seguridad en la carretera federal 57, uno de los principales corredores logísticos de México, que comunica el centro del país con la frontera con Estados Unidos.

El operativo ocurre ante la persistencia de los robos al transporte de carga en San Luis Potosí, donde representantes del sector han advertido particularmente de los riesgos en distintos tramos de esta carretera.

Los nueve detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.