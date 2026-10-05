Detienen en Nueva Delhi a una periodista que denunció acoso de la Policía en protestas

La detención de la denunciante y de activistas del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocidos como 'Cucarachas', se produjo a las puertas de la comisaría de Parliament Street, donde mantenían una acampada nocturna después de que los agentes se negaran a tramitar una denuncia penal formal contra el subcomisario adjunto Vivek Bhagat.

Pese a que la jurisprudencia en la India exige el registro inmediato de cualquier denuncia por agresión sexual contra las mujeres, la Policía de Delhi rehusó abrir la causa penal directa. La negativa policial motivó la acampada nocturna para exigir el cumplimiento de la ley y el arresto del oficial.

A primera hora del lunes, las fuerzas de seguridad disolvieron la concentración y arrestaron a los manifestantes, entre los que se encontraba la propia periodista denunciante, trasladándolos a dependencias policiales tras alegar que violaban la prohibición de reuniones públicas vigente en el distrito.

El CJP denunció este lunes que Bhagat no solo continúa en libertad y sin ser imputado, sino que además ha sido asignado al rango de subcomisario (DCP) en una reorganización del cuerpo.

El líder del CJP, Abhijeet Dipke, criticó la respuesta policial al señalar que las autoridades están "recompensando" los abusos, mientras que el Club de Prensa de la India y el líder opositor Rahul Gandhi exigieron explicaciones urgentes al Ministerio del Interior.

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Las movilizaciones, que se registran en Nueva Delhi y Bombay desde hace tres días, exigen la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, a quien acusan de manipular el censo electoral tras la eliminación de 130 millones de votantes.

El CJP ha lanzado un ultimátum a las autoridades indias y amenaza con una movilización masiva desde todo el país hacia la capital el próximo 10 de octubre si Kumar no abandona el cargo.