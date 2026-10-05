El 72 % de los depósitos del sector privado no financiero en Uruguay son en dólares

Así lo detalla el Banco Central en un informe publicado este lunes y titulado 'Uruguay: Profundización financiera en moneda nacional'.

Allí se explica que desde la crisis del año 2002 la estrategia institucional se apoyó en dos ejes: "el fortalecimiento del marco prudencial frente a los riesgos asociados a la dolarización y la creación de alternativas en moneda nacional para el desarrollo del sistema financiero".

En ese sentido, se desarrollaron alternativas al dólar y se profundizaron los instrumentos en moneda nacional.

"Como resultado de la estrategia empleada, Uruguay avanzó notablemente en la reducción de los descalces de moneda y de la exposición al riesgo cambiario. El avance fue considerable en la deuda pública y en el crédito bancario y más lento en los depósitos", indica el informe.

Añade que esto llevó a una transformación "particularmente significativa" en la deuda pública: la participación de la moneda nacional pasó de niveles inferiores al 10 % a comienzos de los años 2000 a superar en la actualidad el 60 %.

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Asimismo, subraya que el país suramericano también avanzó considerablemente en la reducción del exceso de dolarización en el crédito bancario.

"Más de la mitad del crédito es hoy en moneda nacional, un marcado contraste con el cerca de 80 % de crédito denominado en dólares que había a inicios de los 2000. La exposición directa de los hogares al crédito en moneda extranjera se redujo sustancialmente y el financiamiento en dólares se concentra actualmente en empresas. Del crédito en dólares remanente al sector privado residente, 44 % corresponde al sector transable", puntualiza.

Pese a todo esto, el documento del Banco Central indica que la dolarización de los depósitos "mostró una dinámica más lenta", disminuyendo de cerca del 90 % observado a comienzos de los años 2000 a 72 % considerando los depósitos del sector privado no financiero en julio de este año.

"La comparación regional confirma que, pese a los avances alcanzados, Uruguay continúa exhibiendo uno de los niveles más altos de dolarización de depósitos de América Latina, ubicándose sistemáticamente en el extremo superior del rango regional y muy por encima del promedio de los países comparables", dice el informe.

Finalmente, destaca que los riesgos que la dolarización planteaba fueron -en lo sustancial- mitigados, aunque indica que esta "todavía genera pérdidas de bienestar financiero para los hogares y desafíos macroeconómicos relevantes".

"Reducir el exceso de dolarización y profundizar los mercados en pesos ofrece ganancias potenciales para el crecimiento económico, las finanzas públicas, la política monetaria y el desarrollo del sistema financiero", concluye.