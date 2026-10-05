El actor Rowan Atkinson ('Mr. Bean') ofrecerá un espectáculo de comedia en Londres en 2027

El cómico, de 71 años, se subirá a las tablas del teatro Gillian Lynne de la capital británica entre el 8 de febrero y el 13 de marzo del próximo año con 'Rowan Live'.

En una nota, Atkinson recordó que han pasado 40 años desde la última vez que hizo un espectáculo cómico en el West End de Londres, y consideró que sería "divertido" volver a interpretar los 'sketches' de sus orígenes, con sus personajes más conocidos, "junto con algo de material nuevo y sorprendente escrito especialmente para este espectáculo".

'Rowan Live' se presenta como una celebración de su "extraordinaria obra", con 30 funciones únicas, creada por el propio Atkinson en colaboración con sus habituales guionistas, Richard Curtis, Ben Elton y el compositor Howard Goodall.

Esta producción supone, además, su regreso al teatro desde que protagonizara la reposición de la obra de Simon Gray 'Quartermaine's Terms' en 2013.

Las entradas para las funciones saldrán a la venta el 7 de octubre en la página de 'Rowan Live', y la productora ha habilitado un formulario para solicitar acceso a una preventa.

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Atkinson se hizo famoso en el Reino Unido tras participar en el programa de 'sketches' de la BBC 'Not The Nine O'Clock News' a finales de los años 70, y posteriormente como protagonista de la comedia satírica 'Blackadder' ('La víbora negra') en la década de los 80.

En los 90 daría el salto a nivel global con la serie de televisión 'Mr. Bean', cocreada y protagonizada por él mismo, que posteriormente también se llevaría a la gran pantalla con 'Bean' (1997) y 'Las vacaciones de Mr. Bean' (2007).