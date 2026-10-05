El diario ecuatoriano Expreso confirma la decisión de cerrar su edición impresa

"El diario, editado por Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), mantendrá su operación en formato digital, mientras que EXTRA, el otro medio del grupo, continuará circulando tanto en papel como en digital", señaló Expreso en una noticia en la que informaba que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pedía al Gobierno ecuatoriano cesar el "hostigamiento estatal contra medios y periodistas críticos".

En esa misma nota, el diario señaló que la decisión se tomó por "un proceso de revisión financiera de la compañía" e informó que el próximo 13 de octubre habrá una junta extraordinaria de accionistas en la que se analizará la situación económica de la empresa y la posible venta de activos y marcas.

Expreso ha denunciado en el último año ser víctima de una "persecución" y de "ataques" por parte del Gobierno del presidente, Daniel Noboa, al haber sido objeto de una serie de investigaciones por parte instituciones gubernamentales como el Servicio de Rentas Internas (administración tributaria) y por la Fiscalía por supuesta defraudación tributaria y lavado de activos.

Además, en febrero pasado Granasa alertó de que la Superintendencia de Compañías de Ecuador había intervenido la empresa con el supuesto objetivo de "supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas".

Según la empresa, el pedido de intervención nació de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), una institución que depende de la Presidencia, que alegó una calidad de accionista del 2,56 %.

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Adicional a ello, la editora de periódicos denunció que la Superintendencia también trató de "adueñarse del 40 % de las acciones" de la empresa, al detectar supuestas irregularidades en un traspaso realizado hace seis años, en un supuesto intento del Gobierno de "someter a una de las pocas voces críticas a su gestión que existen en Ecuador".

En abril pasado, el presidente ejecutivo de Granasa, Galo Martínez Leisker, relató ante un evento de la SIP que también existía "otro tipo de acoso" por parte del Gobierno que les afectaba y que estaba direccionado a los clientes que anunciaban en las distintas cabeceras del grupo.

En ese mismo conversatorio, Martínez Leisker señaló que no sabían "cuánto tiempo más" iban "a resistir".

Diario Expreso fue fundado en la ciudad de Guayaquil el 25 de julio de 1973 por el fallecido Galo Martínez Merchán, y el cierre de su versión impresa también ha causado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa en Ecuador.