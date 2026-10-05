El embajador de EE.UU. en Pretoria se declara "personalmente insultado" por Sudáfrica

"Otro insulto personal del ministro Lamola dirigido a un líder estadounidense (esta vez a mí) que, cuando se denuncie (como estoy haciendo ahora), dará lugar a una 'démarche' (protesta diplomática formal) en la que me darán una lección sobre 'lo poco diplomático' que soy", afirmó Bozell en la red social X, según recogen este lunes medios locales.

"Y luego el Gobierno sudafricano se pregunta por qué las relaciones se están deteriorando", añadió el embajador, que ocupa el cargo desde el pasado febrero.

El diplomático respondió así a las declaraciones a medios locales hechas este fin de semana por Lamola, quien deploró la "conducta muy poco diplomática" de Bozell III y defendió la decisión del Gobierno sudafricano conocida la pasada semana de convocarlo por segunda vez desde marzo.

"No se puede tener a un diplomático que diga que el tiempo de hablar se ha terminado. Hablar es nuestro trabajo. Así que si no puedes hablar como un diplomático y no puedes dialogar, retírate", señaló Lamola.

El ministro recordó que, "como diplomático, no puedes interferir en la política interna de tu país anfitrión. Es la regla número uno de la diplomacia", y aseveró que "con su postura y sus intervenciones públicas, (Bozell III) se está involucrando" en los asuntos de Sudáfrica.

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"En este punto, lo hemos sometido a una 'démarche', hemos mostrado nuestro desagrado por su conducta y le instamos a abstenerse de este comportamiento poco diplomático", agregó.

Un alto funcionario del Departamento (Ministerio) de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica confirmó la pasada semana que Pretoria había convocado por segunda vez a Bozell III, después de hacerlo por primera vez en marzo.

Esta segunda convocatoria se produjo después de que el embajador estadounidense publicase un artículo en el que afirmaba que "el Gobierno de Sudáfrica no desea una relación constructiva con EE.UU.".

Asimismo, defendió la reciente decisión de EE.UU. de imponer restricciones de visados a sudafricanos responsables de "delitos de motivación racial patrocinada por el Gobierno" de Sudáfrica contra los afrikáners (minoría blanca descendiente de colonos neerlandeses).

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva por la que cortaba la ayuda a Sudáfrica de manera indefinida.

Trump tomó esa medida tras acusar a Pretoria de expropiar tierras y violar los derechos humanos de los afrikáners, en referencia a la polémica ley que el Gobierno de Sudáfrica promulgó en 2025 y que facilita la expropiación de tierras por interés público.

En mayo de 2025, el Gobierno estadounidense ofreció el estatus de refugiado a la comunidad afrikáner, alegando que eran víctimas de discriminación e incluso de "genocidio", extremo que Pretoria niega rotundamente.

Desde entonces, las tensiones bilaterales no han dejado de aumentar.