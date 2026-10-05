El español Antonio Baquero, premio de honor periodista europeo del año en los Prix Europa

"Gracias a su notable labor de investigación, Antonio Baquero ha sacado a la luz las estructuras ocultas de la riqueza, la influencia y los secretos financieros que trascienden las fronteras nacionales", destacó este lunes la organización de los premios en un comunicado.

Sus reportajes sobre evasión fiscal al más alto nivel y patrimonios ocultos de oligarcas han contribuido a situar temas complejos y de gran repercusión en el debate público y con ello a un debate europeo más amplio sobre transparencia, rendición de cuentas y Estado de derecho, agregó.

Como redactor jefe del Proyecto de Investigación para el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés), ha contribuido de manera decisiva a la coordinación de importantes investigaciones internacionales y ha demostrando así el extraordinario alcance y la importancia del periodismo de investigación cooperativo, señaló.

La organización cita en concreto 'Suisse Secrets', la filtración masiva de más de 18.000 cuentas que reveló detalles sobre las operaciones de gran banco Suizo Credit Suisse, publicada en febrero de 2022, y 'Russian Assets Tracker', un proyecto destinado a localizar y catalogar la enorme fortuna de oligarcas y figuras clave cercanas al presidente ruso, Vladímir Putin, fuera de Rusia.

Este año compiten por estos galardones europeos en su 40ª edición 154 producciones procedentes de 29 países.

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Los premios a las 14 mejores producciones europeas del año en las categorías de audio, medios digitales y vídeo serán entregados el próximo día 16 en Berlín.

La alianza de los Prix Europa está formada por 25 emisoras públicas europeas líderes y desde su fundación en 1987, los premios se han convertido en una plataforma paneuropea que aboga por la cohesión y la convivencia europea.