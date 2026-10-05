El euro cae por debajo de 1,12 dólares, mínimo desde mayo de 2025

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1201 dólares, frente a los 1,1276 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1204 dólares.

S&P Global revisó algo al alza la actividad del sector servicios de EE.UU., hasta 58,8 puntos en septiembre.

El dato de la actividad del sector servicios de EE.UU. del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) bajó hasta 54,9 puntos en septiembre desde los 55,4 puntos en agosto, pero sigue por encima de los 50 puntos que indican la expansión económica.

También ha generado incertidumbre en los mercados que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciara este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

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"Las elecciones anticipadas en España se producen en un momento delicado para Europa", considera la analista de JP Morgan Mariana Monteiro.

Ahora la inestabilidad política de España se añade a la de Alemania y la de Francia.

Los analistas de Renta4 explican que "la deuda francesa se erige como el punto débil de la zona euro".

Los bonos soberanos franceses a 10 años se encuentran bajo una fuerte presión y el diferencial frente al "Bund" alemán, que sirve de referencia, ha alcanzado los 150 puntos básicos, su nivel más alto desde 2011, en plena crisis de endeudamiento soberano de la eurozona, que llevó al rescate de Grecia, Irlanda y Portugal.

La confianza de los inversores en la eurozona bajó hasta 2,7 puntos en octubre, frente a 5,1 puntos en septiembre, según Sentix.

Asimismo, los precios de producción se dispararon en la zona del euro hasta el 8,2 % interanual en agosto (5,8 % en julio) lo que podría apuntar un incremento de los precios de consumo los próximos meses y aumentar la presión para que el BCE suba sus tipos de interés.

"El crecimiento económico de la zona euro alcanza su máxima de casi tres años y medio", según S&P Global.

El índice compuesto de la actividad económica de la eurozona, de los sectores manufacturero y de servicios, subió hasta en 53,1 puntos en septiembre (52 puntos en agosto), cifras que confirmaron el cálculo anterior.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1161 y 1,1255 dólares.