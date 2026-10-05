El Foro de Economía Verde de la Agencia EFE compensó sus emisiones de carbono

El Foro de Economía Verde de la Agencia EFE compensó sus emisiones de carbono

São Paulo, 5 oct (EFE).- El IV Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), organizado el pasado septiembre por la Agencia EFE en la ciudad brasileña de São Paulo, compensó las emisiones de gas carbónico emitidas durante la organización del evento.