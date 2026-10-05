El independiente Luca Niculescu es designado nuevo primer ministro de Rumanía

Rumanía está gobernada por un Ejecutivo interino tras perder el entonces primer ministro, el liberal conservador liberal Ilie Bolojan, una moción de censura en contra de su coalición, formada por cuatro partidos.

De 55 años y sin afiliación política, Niculescu se presenta tras ocupar el cargo de secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y desempeñarse desde 2002 como Coordinador del proceso de adhesión de Rumanía a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al explicar su decisión, el presidente rumano destacó el perfil diplomático de Niculescu como el de "un hombre cuyo trabajo consiste en armonizar posturas".

Subrayó asimismo que su figura representa "la garantía" de que el Ejecutivo mantendrá el rumbo prooccidental de Rumanía, además de respetar la disciplina financiera y los compromisos internacionales asumidos por el Estado.

El jefe del Estado añadió que el primer ministro designado dispondrá de total libertad para acordar con las distintas fuerzas políticas la estructura del nuevo gabinete, ya sea mediante una fórmula política o de perfil tecnócrata.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Niculescu agradeció la confianza depositada en él y recordó que el país atraviesa un prolongado periodo de inestabilidad política, agravado por un contexto económico e internacional complejo.

El candidato advirtió de que no puede prometer "milagros" y señaló que su prioridad inmediata será articular una mayoría parlamentaria sólida que respalde a un Gobierno "firmemente comprometido con la orientación europea y euroatlántica" del país, miembro de la UE y de la OTAN.

En los próximos días, Niculescu iniciará una ronda de contactos con las formaciones con representación parlamentaria para intentar negociar las bases de una mayoría y pactar un programa de gobierno "realista".

Apenas unos minutos después del anuncio, el líder del Partido Socialdemócrata (PSD) —la mayor fuerza en la cámara—, Sorin Grindeanu, criticó que la decisión del presidente sigue "desafiando la matemática parlamentaria".

Grindeanu avanzó que, aunque analizarán la propuesta, su partido no dará "un voto en blanco" a una fórmula que, a su juicio, supondría "una nueva aventura política".