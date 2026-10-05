El Nikkei sube un 2,5 % a media sesión y recupera la barrera de los 70.000 puntos

Transcurrida la primera mitad de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, subía un 2,53 %, o 1.728,15 puntos, hasta ubicarse en los 70.037,61 enteros, por primera vez en más de tres meses.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 1,16 %, o 47,57 puntos, hasta las 4.138,57 unidades.

Esta subida en el parqué tokiota tiene lugar después de que Wall Street terminara en verde la semana pasada, tras darse a conocer una ligera subida del paro en Estados Unidos en septiembre, lo que disminuyó las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) vuelva a incrementar los tipos en su próxima reunión.

En el plano geopolítico, durante el fin de semana Teherán afirmó que está estudiando la última propuesta hecha por Washington a través de Catar, mientras que el Ejército iraní informó de un programa para aumentar el alcance de sus misiles.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, uno de los mayores inversores en IA a nivel mundial, ganaba un 3,68 %.

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El fabricante japonés de memorias Kioxia crecía un 0,47 % y las firmas del sector de los semiconductores Tokyo Electron, Disco y Advantest aumentaron, respectivamente, un 5,7 %, un 5,37 % y un 4,5 %.

El principal fabricante de vehículos del país, Toyota, se incrementó un 1,16 %; mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony perdía un 0,51 % y la empresa japonesa de videojuegos Nintendo aumentaba un leve 0,05 %.