El Partido Colorado conserva el poder local en Paraguay pero sufre en ciudades principales

En Asunción, con el 99,92 % de las mesas escrutadas, porcentaje que no se actualiza en la web del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) desde la noche del domingo, se confirmó este lunes el triunfo de la ingeniera civil Soledad Núñez, de la conservadora Alianza Juntos por Asunción, con 133.325 votos (47,78 %).

Mientras, en Ciudad del Este, la urbe vecina a Brasil y Argentina y considerada el polo económico y comercial del país, el candidato Daniel 'Dani' Pereira Mujica, de la formación también conservadora Yo Creo Conciencia Democrática Nacional, arrasó con el 72,83 % de los votos sobre el oficialista Rigo Chamorro, tras el completar el conteo.

No obstante, el oficialismo sumaba este lunes 25 intendencias más frente a las 162 que consiguió en las votaciones de 2021, según los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

"Yo soy una persona de frente. ¿Golpeó lo de Asunción? Claro, nos golpeó. ¿Esperábamos? No, no esperábamos", admitió el vicepresidente del país, Pedro Alliana, al hacer una evaluación de lo ocurrido en la capital, donde las apuestas se inclinaban a favor del aspirante oficialista.

El segundo al mando del Ejecutivo de Santiago Peña -y quien ha expresado su interés de ser el candidato presidencial del oficialismo en los comicios de 2028- consideró que existe "algo raro" con relación a la Junta Municipal capitalina, al advertir que "no es normal que haya 20.000 votos cruzados en unas elecciones".

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Alliana se refiere a que el coloradismo ganó la mayoría de la Junta Municipal de la capital, el espacio legislador del municipio, pero no la intendencia (alcaldía).

En todo caso, defendió que a nivel nacional "fue una victoria del Partido Colorado", que -aseguró- logró 187.000 votos más frente a las municipales de 2021, según cifras que aún no han sido confirmadas oficialmente.

Núñez, la ingeniera civil que se perfila como alcaldesa electa en la capital paraguaya, señaló a Santiago Peña como el perdedor de la votación municipal en una entrevista con la radio ABC Cardinal.

Aunque aclaró que se trata de "una percepción", apuntó que "hubo también en estos últimos tiempos una suerte de cansancio hacia el Gobierno Nacional", y mencionó como ejemplo la movilización de los médicos, que reivindicaron durante los últimos meses mejoras en sus condiciones laborales.

El resultado adverso hizo aflorar diferencias entre las distintas facciones del coloradismo, donde unos apuntaron hacia el titular del partido, Horacio Cartes, y otros achacaron la derrota al candidato oficialista en Asunción, Camilo Pérez.

"Él creía que la política es una actividad que funciona sobre la lógica de mando y obediencia y no de construcción de acuerdos, empatía, de solidaridad, de escuchar", se quejó el exgobernante Nicanor Duarte (2003-2008), para quien Camilo Pérez transmitió una imagen de "tipo distante".

También la senadora Lilian Samaniego lamentó que Pérez, durante su campaña, "despreció a la dirigencia, a los vecinos y a todo lo que hace a la tradición colorada", por lo que consideró como "el único responsable" de la derrota en Asunción a Cartes, por haberlo elegido "a dedo".