Apareció “Layla”, la perra que acompañaba al niño desaparecido en Boquerón

Apareció “Layla”, la perra que acompañaba al niño desaparecido en Boquerón

Esta mañana, la perrita “Layla”, que había desaparecido junto con el pequeño Khael Valdez el pasado viernes, llegó por sus propios medios al casco central de la estancia “6 de Enero”, ubicada en el departamento de Boquerón. El animal presentó signos evidentes de hambre y sed al momento de su arribo.