Apareció “Layla”, la perra que acompañaba al niño desaparecido en Boquerón

La desaparición de Khael Valdez, de tan solo 3 años, se confirmó el viernes pasado en el mencionado establecimiento, situado a 70 kilómetros al oeste de General Díaz y a 15 kilómetros de la frontera con Argentina.
El hecho ocurrió cuando la madre le pidió al pequeño que fuera a juntar huevos al gallinero, momento en el que el menor salió en compañía de la mascota y no regresó a la vivienda.
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Operativo de búsqueda en marcha
En la jornada de ayer, las fuerzas de seguridad informaron que un avión CASA 212 despegó desde Asunción para trasladar a personal del equipo de Búsqueda y Rescate (SAR), sumándose al despliegue de helicópteros de la Fuerza Aérea y drones de la Armada Paraguaya que sobrevuelan la zona.
No obstante, las labores aéreas no pueden realizarse durante la noche debido a la falta de visores nocturnos o térmicos en las aeronaves.
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Tras la reaparición de la perra, las autoridades presumen que el niño no se encontraría lejos del lugar. Por este motivo, la búsqueda se ha intensificado por tierra con personal especializado a pie, el apoyo de canes rastreadores en las inmediaciones y el uso de drones.