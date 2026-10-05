El petróleo de Texas baja un 1,84 % y cierra en 89,43 dólares

Al término de la sesión, los contratos del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 1,68 dólares respecto al cierre anterior.

El crudo estadounidense siguió la tendencia bajista tras recortar la semana pasada en torno al 1,3 %.

Los países del G7 acordaron el viernes liberar 100 millones de barriles de diésel y crudo de sus reservas de emergencia, además de no imponer restricciones a la exportación de energía, tras las presiones de Washington.

También lastró los precios la mayor disponibilidad de crudo procedente de Oriente Medio después de que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos recuperaran sus flujos habituales de exportación.

Arabia Saudí condenó este lunes los continuos ataques de los hutíes del Yemen contra "civiles e instalaciones civiles y económicas" en su territorio, y afirmó que los rebeldes han optado por una escalada militar continua.

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Mientras tanto, el mercado sigue pendiente del conflicto entre Estados Unidos e Irán por su impacto sobre el comercio a través del estrecho de Ormuz.

Irán afirmó ayer que sigue estudiando los detalles de la última propuesta hecha por Estados Unidos a través de Catar, pero dijo que transmitió sus consideraciones preliminares a los mediadores cataríes en el marco de los contactos indirectos entre Teherán y Washington.

En paralelo, Irán designó como ministro de Petróleo interino a Hamid Bovard tras la renuncia de Mohsen Paknejad, que llevaba en el cargo desde finales de 2021, según la agencia estatal iraní IRNA.

Asimismo, la alianza OPEP+, que lideran Arabia Saudí y Rusia, decidió mantener sin cambios, por segundo mes consecutivo, su oferta de crudo en noviembre.