El presidente de Asturias ve con preocupación giro a la "extrema derecha" en Latinoamérica

"Lo veo con preocupación porque no es solo un giro a la derecha, es que es un giro a la extrema derecha lo que estamos viendo con mensajes simplificadores pero falsos está captando la atención de la ciudadanía. Creo que lo que tenemos que hablar y la forma en la que tenemos que abordar este problema solo es un camino. La izquierda siempre va a merecer la pena que se le vote", dijo a la prensa.

Tras un encuentro con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, Barbón señaló que siente una "atracción especial" por el país suramericano por sus políticas públicas, institucionalidad y la admiración por el fallecido expresidente José 'Pepe' Mujica que son recibidas desde España con una "complicidad especial".

"Creo que en Uruguay mantienen ese respeto. Pero también los avances de esa política pública que es lo que impulsa un gobierno progresista, como es el caso del Gobierno Uruguay. Pero el respeto institucional no es un tema menor. En España se está perdiendo, vemos una polarización y una tensión muy creciente y a mí, desde luego, me preocupa", sostuvo.

En ese sentido, alertó por los "retrocesos en las democracias" con el avance de los gobiernos de derecha y dejó como ejemplo a la Alemania de 1933 en la que, a su juicio, "se perdió lo que se perdió".

"Yo siempre digo y defiendo que el estado de bienestar es el patrimonio de los que no tienen patrimonio y además que los impuestos, aunque a todos nos fastidie pagar impuestos, son el precio de la civilización. Creo que es algo que también tenemos que hacer mucha pedagogía, pero sobre todo ser útiles", concluyó.

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El presidente Barbón se encuentra en Uruguay en una visita centrada en el fortalecimiento de los vínculos históricos, culturales y sociales entre Asturias y la colectividad asturiana residente en el país suramericano.